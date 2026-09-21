Por: Portal Bogotá

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En el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la educación se afirma como un pilar esencial, y dentro de esta apuesta destaca SIMONU, una estrategia pedagógica y política centrada en la formación ciudadana. SIMONU involucra a estudiantes de colegios públicos y privados, tanto en áreas urbanas como rurales. Su objetivo principal es fortalecer capacidades de liderazgo y habilidades socioemocionales, como el pensamiento crítico, en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En este contexto, 127 estudiantes fueron seleccionados para asumir diversos cargos de liderazgo en SIMONU 2026.

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La preparación de estos estudiantes se realizó en el Laboratorio Creativo y Formativo de SIMONU, donde recibieron formación orientada al fortalecimiento de capacidades socioemocionales y ciudadanas. Se abordaron contenidos como el enfoque restaurativo, técnicas de debate, estrategias de comunicación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como habilidades analíticas, interpretativas y argumentativas necesarias para liderar iniciativas transformadoras en sus entornos, según información de la Alcaldía de Bogotá.

Juan Miguel Díaz, director del Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Colombia, Venezuela y Ecuador, resaltó: "Los jóvenes que se están formando en este espacio son líderes entre los líderes. Son jóvenes que ya se distinguen por sus cualidades, por sus talentos, por sus ganas de colaborar, de hacer una diferencia. Para nosotros en Naciones Unidas, este tipo de ejercicios es fundamental... desarrollan una serie de habilidades prácticas para la vida diaria".

Durante las capacitaciones, se aplicó una metodología participativa basada en gamificación y aprendizaje a partir de retos, lo que permitió ofrecer herramientas pedagógicas integrales. Los estudiantes aprendieron a ponerse en el lugar de otras personas, contrastar puntos de vista, expresar ideas, escuchar propuestas y construir consensos. Estas experiencias favorecen el desarrollo de habilidades como pensamiento crítico, empatía, creatividad, toma de decisiones, responsabilidad y manejo de conflictos.

Otra característica importante es el contacto directo de los estudiantes con entidades aliadas del nivel distrital, nacional e internacional, entre ellas la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Corte Constitucional, la Cancillería, varias embajadas y el Centro de Memoria, lo que amplía su visión sobre el funcionamiento del Estado y el multilateralismo.

Para la edición 2026 se anuncian novedades como la ampliación del programa SIMONU KIDS, el retorno de la comisión en francés y la introducción de comisiones sobre Voluntariado de Naciones Unidas, el Sistema de Salud en Colombia, y Mujeres y Equidad de Género, entre otros temas. Así, SIMONU consolida su propósito de aportar a la formación de ciudadanos informados, críticos y participativos que puedan deliberar y construir consensos en escenarios democráticos.

¿Qué es SIMONU y cuáles son sus objetivos principales en Bogotá?

SIMONU es una estrategia pedagógica y política enfocada en la formación ciudadana de estudiantes de colegios públicos y privados en Bogotá. Busca fortalecer el liderazgo, el pensamiento crítico y las habilidades socioemocionales de los jóvenes, preparándolos para asumir roles que promuevan la deliberación, el consenso y una ciudadanía informada y activa.

¿Qué novedades traerá la edición 2026 de SIMONU Bogotá?

Según la información presentada, SIMONU 2026 tendrá varias novedades pedagógicas, como la ampliación de SIMONU KIDS, el regreso de la comisión en francés y la integración de nuevas comisiones temáticas, incluyendo Voluntariado de Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Sistema de Salud en Colombia y Mujeres y Equidad de Género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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