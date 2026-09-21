Por: El Espectador

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Las autoridades colombianas impusieron medidas cautelares sobre 38 inmuebles ubicados en Bogotá y en los municipios de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera, en Cundinamarca, por sospechas de haber sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. De acuerdo con la información proporcionada por la Décima Tercera Brigada del Ejército, que acompañó el operativo en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), los bienes inmobiliarios tienen un avalúo que supera los 379 mil millones de pesos colombianos.

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El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Brigada 13, precisó que 21 de los inmuebles intervenidos están en Bogotá, concentrados principalmente en los sectores de Unicentro y Toberín. Entre los bienes objeto de embargo están locales comerciales de la marca Lili Pink, algunos de ellos arrendados por Koaj. Sin embargo, la información oficial aclara que Koaj no es objeto del proceso judicial, ya que figura únicamente como arrendatario y no como titular de los bienes.

En los municipios de Cundinamarca, las acciones se centraron en 17 predios rurales, los cuales fueron intervenidos con la finalidad de no permitir su venta, transferencia o uso mientras avanza el proceso penal que realiza la Fiscalía. La SAE, entidad encargada de la administración de activos en procesos judiciales, custodiará estos bienes durante el trámite judicial hasta que se determine su destino final.

Esta intervención reciente se suma a un proceso que la Fiscalía adelanta desde septiembre contra la cadena de ropa Lili Pink, investigada por presunto contrabando y lavado de activos. El proceso anterior incluyó la imposición de medidas cautelares sobre 45 propiedades, tanto rurales como urbanas, en Bogotá y otros seis departamentos. Durante la investigación, las autoridades detectaron un entramado que presuntamente involucró importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias, para ingresar mercancía como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, legalizándola a través de operaciones aparentes.

En el marco de estas actuaciones, se calcula que los movimientos ilícitos habrían implicado cifras superiores a 730 mil millones de pesos en lavado de activos, 430 mil millones en enriquecimiento ilícito y 75 mil millones en operaciones de contrabando. En el avance de este proceso, los propietarios de los inmuebles afectados conservan la posibilidad de controvertir las medidas y ejercer su defensa ante la justicia, la cual determinará la responsabilidad correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Lili Pink y qué delitos se le atribuyen?

La Fiscalía investiga a la cadena Lili Pink por presuntos delitos de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según el ente acusador, se habría conformado una estructura empresarial que utilizó importadoras, comercializadoras y empresas de papel para ingresar productos al país y darles apariencia de legalidad. El caso involucra la adquisición de múltiples bienes inmuebles y transacciones millonarias bajo sospecha.

¿Cuál es el papel de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en este caso?

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) es la entidad estatal encargada de administrar los bienes que han sido objeto de medidas cautelares durante investigaciones judiciales, como en este caso. Su función es custodiar y administrar los inmuebles intervenidos mientras la justicia determina si estos deben ser devueltos a sus propietarios originales o si pasarán, de manera definitiva, a manos del Estado colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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