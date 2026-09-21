Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a sumergirse en las tradiciones y ritmos africanos a través del taller ‘Toca que baile’. El evento, completamente gratuito con inscripción previa, tendrá lugar en la Casona de la Danza de Bogotá el jueves 24 de septiembre de 2026 a las 4:00 p. m., según información oficial compartida por Idartes. Esta actividad forma parte de la oferta cultural de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y busca conectar a los participantes con la danza y la percusión africana, explorando la relación entre el cuerpo, la tierra y el ritmo.

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Durante las sesiones del taller, los asistentes podrán vivir una experiencia en la que se trabaja la música y la interpretación de manera articulada. De acuerdo con Idartes, el objetivo es que cada participante experimente la conexión directa entre los tambores y las danzas tradicionales de África Occidental, explorando el toque simultáneo y la interacción con los instrumentos. Además, se enfatiza el desarrollo del movimiento corporal ligado a la percusión, potenciando la energía, la expresión y la sensación de liberación a través del baile colectivo. El taller propicia también la exploración de la danza como un espacio de arraigo con la tierra, presencia individual y sentido de comunidad.

El liderazgo del taller estará a cargo de Nubia Fernanda Varón, directora dancística, artista formadora e investigadora de saberes de raíz africana y expresiones corporales tradicionales, junto a Iván Zapata, músico, gestor cultural y director enfocado en la percusión y la integración multidisciplinar. Ambos forman parte del colectivo Arte SinPausa, agrupación que desde 2007 se dedica a la investigación, formación y circulación de las artes de raíz africana. El colectivo es reconocido por obras como POLIRRITMIA, Danza de Mujer, Lunas Llenas de Tambor y el Encuentro Multicultural GRACIAS ÁFRICA.

La actividad se desarrollará en la Casona de la Danza de Bogotá, ubicada en la carrera Primera #17-01, y representa una oportunidad de conocer, por medio de la música y el movimiento, la riqueza y profundidad de las tradiciones africanas en la ciudad. Según Idartes, esta iniciativa se inscribe en el propósito de fortalecer la presencia de expresiones culturales diversas y accesibles para toda la ciudadanía.

¿Cómo inscribirse gratis al taller de danzas y tambores de África Occidental en Bogotá?

Para participar en el taller ‘Toca que baile’, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), es fundamental inscribirse previamente. La información oficial indica que el evento es gratuito, pero el acceso está sujeto a registro previo. Se recomienda revisar el portal oficial de Idartes o los canales dispuestos para la inscripción, asegurando así el cupo para la experiencia.

¿Quiénes son los líderes del colectivo Arte SinPausa y cuál es su trayectoria?

Arte SinPausa es liderado por Nubia Fernanda Varón, especialista en danzas de raíz africana y expresiones tradicionales, e Iván Zapata, director general con experiencia en percusión e integración artística. El colectivo, activo desde 2007, se ha enfocado en investigar y difundir manifestaciones artísticas africanas, destacándose con obras y encuentros que promueven el mestizaje cultural en Bogotá y generan espacios de aprendizaje e intercambio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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