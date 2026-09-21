Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La reforma tributaria de Bogotá se encuentra en un momento clave, pues este miércoles 23 de septiembre se definirá en la plenaria del Concejo distrital el futuro del proyecto conocido oficialmente como Acuerdo por una Ciudad Inteligente. La administración encabezada por Carlos Fernando Galán necesita conseguir al menos 23 votos de los 45 concejales para que la iniciativa avance y pueda ser sancionada por el alcalde. Según lo expuesto durante el debate, que terminó el lunes en la tarde, el proyecto introduce modificaciones esenciales en las tarifas del impuesto de Industria y Comercio (ICA), crea una sobretasa sobre el predial enfocada a financiar el alumbrado público y plantea incentivos a nuevas inversiones.

Sigue a PULZO en Discover

El articulado propuesto no solo persigue un aumento en la recaudación: incluye alivios tributarios para quienes tienen deudas pendientes, con la posibilidad de reducir en un 60 % los intereses y sanciones si el contribuyente paga la totalidad del capital y el 40 % restante antes del 21 de diciembre de 2026. Además, contempla la eliminación de dos impuestos locales a partir de 2027, el de Publicidad Exterior Visual y el unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos, con la intención de simplificar la carga impositiva y estimular la economía.

En cuanto al ICA, uno de los cambios más debatidos fue el incremento de tarifa para el sector financiero, que subiría de 14 por mil a 20 por mil hasta 2027 y disminuiría gradualmente en los años siguientes. Mientras tanto, los comerciantes de vehículos y motocicletas, y los sectores de licores y tabaco, también verían ajustes en sus tarifas. Sin embargo, 275 actividades económicas obtendrían una reducción, frente a 169 que experimentarían un alza, según información de la Secretaría de Hacienda.

La sobretasa al predial funcionaría como mecanismo para modernizar el alumbrado mediante tecnología LED y sistemas inteligentes. Predios residenciales de estratos bajos quedarían exentos siempre que el avalúo no supere cierto umbral, mientras que los comercios, industrias y entidades financieras asumirían una carga mayor. La Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos deberán reportar el uso de los recursos recaudados tras la eventual implementación.

El debate político sigue abierto: la bancada del Centro Democrático pide recortar el gasto público y recuperar cartera antes de elevar los gravámenes, mientras los proponentes defienden las tarifas diferenciadas como fórmula de equidad. La votación definirá si Bogotá avanza hacia un nuevo esquema tributario con más incentivos y moderadas obligaciones, y si logra recaudar los 1,08 billones de pesos adicionales proyectados por el Distrito.

¿Qué cambios introduce la reforma tributaria de Bogotá en el impuesto de Industria y Comercio (ICA)?

La reforma propuesta aumenta la tarifa del ICA para bancos, comercializadores de vehículos y sectores vinculados a bebidas alcohólicas y tabaco, aunque también prevé reducciones para 275 actividades económicas. Por ejemplo, la tarifa para los bancos subiría a 20 por mil y luego bajaría gradualmente, mientras que los concesionarios de vehículos pagarían tarifas diferentes según el tipo de vehículo vendido.

¿En qué consiste la nueva sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado público?

La iniciativa contempla una sobretasa al predial que recaería sobre los propietarios y no en la factura de energía. Predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 podrían quedar exentos si cumplen con los límites de avalúo. Los recursos obtenidos serán usados para implementar luminarias LED y sistemas inteligentes, todo bajo la supervisión y reporte de la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z