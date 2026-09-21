Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) está convocando a los habitantes de Bogotá este martes 22 de septiembre de 2026 para que, con su documento de identidad, asistan a los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. Esta jornada permite que personas de todas las edades puedan iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, un esfuerzo sostenido de las autoridades locales por proteger a la población de enfermedades prevenibles mediante vacunas.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la actividad se concentra en la prevención de patologías como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. A esto se suma la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños entre los 9 y 17 años. Esta iniciativa busca fortalecer la inmunización de los menores y reducir los riesgos asociados con estas enfermedades en la capital colombiana.

Los puntos de vacunación estarán disponibles a partir de las 8:00 a. m. Bogotá cuenta en la actualidad con múltiples espacios distribuidos por toda la ciudad, ubicados en escenarios de alto flujo de personas, como centros comerciales, parques, plazas y colegios. La actualización sobre los lugares de atención se realiza diariamente a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá, lo que facilita que los ciudadanos tengan información precisa y al día sobre dónde pueden recibir las dosis necesarias.

La red de vacunas de Bogotá dispone de más de 200 puntos permanentes, localizados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), lo que garantiza una oferta constante y cercana para quienes requieran vacunarse. Según lo informado por la Secretaría Distrital de Salud, las personas interesadas pueden consultar la ubicación exacta de estos sitios mediante los enlaces y herramientas digitales que ha dispuesto la entidad. De este modo, se busca que cada individuo encuentre la opción más conveniente a su lugar de residencia o trabajo.

En el caso particular de la vacunación contra la fiebre amarilla dirigida a gestantes y personas mayores de 60 años, la Secretaría señala que el procedimiento se lleva a cabo únicamente en puntos autorizados. Estos lugares cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado, para garantizar condiciones de atención seguras. La consulta de estos sitios específicos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), conocidas popularmente como EPS, también se puede hacer mediante el portal de la entidad distrital.

Finalmente, la Secretaría recomienda que las personas utilicen la plataforma ‘Mapas Bogotá’ para buscar y ubicar los servicios de vacunación más cercanos, siguiendo instrucciones sencillas y llevando su documento de identidad para acceder sin inconvenientes.

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse en los puntos habilitados de Bogotá?

Para acceder a la jornada de vacunación, la Secretaría Distrital de Salud indica que las personas deben asistir con su documento de identidad a cualquiera de los puntos habilitados. Es importante consultar previamente el listado de sitios y horarios disponibles, ya que la información se actualiza a diario en los canales oficiales y en la herramienta ‘Mapas Bogotá’.

¿Qué vacunas estarán disponibles durante la jornada en Bogotá este 22 de septiembre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Salud, en la jornada se encuentran incluidas inmunizaciones contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y virus del papiloma humano (VPH). Además, para población priorizada, como gestantes y personas mayores de 60 años, se ofrece vacunación contra la fiebre amarilla en puntos autorizados y con acompañamiento especializado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.