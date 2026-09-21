Por: Noticiero 90 minutos

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Antonio Caballero, nacido el 15 de mayo de 1945 y fallecido el 10 de septiembre de 2021, sigue vigente en el panorama literario colombiano gracias a la reciente reedición de tres de sus obras más emblemáticas por parte de la editorial Penguin Random House. De acuerdo con la información proporcionada por 90 minutos, estas reediciones se suman a la conmemoración de los cinco años desde su deceso y permiten redescubrir la huella de un escritor, periodista, columnista y caricaturista reconocido por su mirada aguda, irónica y su desconfianza frente al poder.

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La primera obra presentada es ‘Sin remedio’, novela publicada inicialmente en 1984, la cual se consolidó como un referente central de la literatura colombiana contemporánea. En sus páginas, Caballero utiliza el humor agudo y la sátira para retratar la tediosa Bogotá de los años setenta, un tema recurrente en su creación. Además, esta edición incluye material inédito como las respuestas de Caballero a un cuestionario del profesor Corey Shouse sobre la novela y una carta dirigida a María Mercedes Carranza, entonces directora de la Casa de Poesía Silva, elementos que profundizan en el pensamiento y personalidad del autor. En palabras de Mario Jursich, quien prologa la obra, estos textos arrojan nueva luz sobre los matices de ‘Sin remedio’.

El segundo libro, ‘Historia de Colombia y sus oligarquías’, destaca por la unión entre texto y caricatura, ambos atravesados por una crítica mordaz. Según explicó el propio Caballero en la introducción, el libro "no va en chiste: va en serio" y constituye tanto una pieza de opinión como de interpretación histórica. En sus páginas, el autor examina cinco siglos de historia nacional, centrándose en la relación entre el país y sus clases dirigentes, desde la conquista hasta las múltiples crisis políticas. Esta obra explícitamente cuestiona y denuncia los pactos, abusos y guerras que han marcado la vida política colombiana, usando la ironía para incomodar donde otros no se atrevieron.

La antología ‘Mientras pasaba por aquí’, editada y prologada por Mario Jursich, recopila crónicas, ensayos y entrevistas sobre arte construidas a lo largo de seis décadas. Caballero abordó el arte con escepticismo y humor, evitando la solemnidad y siempre defendiendo una postura crítica e independiente. Entre las piezas incluidas se encuentra una reflexión sobre El Greco, que ejemplifica su estilo característico de combinar análisis erudito con ironía.

¿Cuáles son los principales libros reeditados de Antonio Caballero y por qué son relevantes?

Los libros reeditados recientemente son ‘Sin remedio’, ‘Historia de Colombia y sus oligarquías’ y ‘Mientras pasaba por aquí’. Cada uno representa una faceta esencial de la obra de Antonio Caballero, destacando su mirada crítica sobre la sociedad, la historia y el arte colombiano, y su estilo literario irónico e independiente.

¿Cómo aporta el humor y la sátira en la obra de Antonio Caballero según Mario Jursich?

Según Mario Jursich, quien prologa las reediciones, el humor y la sátira en la obra de Caballero son herramientas clave para profundizar su visión crítica, permitiéndole incomodar y cuestionar el poder, la tradición y los discursos oficiales sin recurrir al tono solemne de otros autores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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