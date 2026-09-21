Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Son Mujeres, la reconocida orquesta de salsa integrada por mujeres y originaria de Cali, tendrá una destacada participación internacional tras recibir una invitación formal del Elmhurst Corona Resource Collaborative (ECRC) para presentarse en Queens, Nueva York, durante septiembre de 2026. Este viaje representa un avance importante en la proyección internacional de la salsa creada y ejecutada por mujeres, reafirmando el lugar de la capital vallecaucana como un referente del género a nivel mundial, de acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su estadía en Estados Unidos, Son Mujeres ha sido convocada para cumplir una agenda cultural y pedagógica robusta. Entre los eventos más importantes se encuentra un concierto central en el Museo de Queens, considerado el punto culminante de su visita. Esta presentación se enmarca en las actividades previas a la Semana de la Hispanidad y el Hispanic Day Parade Nueva York 2026, con el objetivo de celebrar y fortalecer los lazos de identidad y pertenencia de la comunidad latina en el distrito de Queens, donde la diversidad migrante es protagonista.

Además del componente artístico, la agrupación caleña llevará a cabo talleres pedagógicos diseñados como espacios de intercambio. Estos talleres se enfocarán en la riqueza musical del Pacífico colombiano y en el papel relevante de las mujeres percusionistas en la historia de la salsa. Según Noticiero 90 Minutos, a través de estos espacios se busca compartir saberes y vivencias, permitiendo que la experiencia de las músicas de Son Mujeres dialogue con las historias de las comunidades locales, propiciando una integración cultural genuina.

El significado de esta gira va más allá del ámbito artístico. Para las integrantes de la orquesta, visitar Nueva York representa la oportunidad de enviar un mensaje de optimismo y resiliencia a su ciudad natal, Cali, que recientemente vivió un sismo el pasado 10 de agosto. Son Mujeres busca que su energía sobre el escenario sirva de inspiración, enalteciendo el talento femenino y reafirmando la identidad sonora caleña incluso en contextos de adversidad.

¿Cuál es la agenda cultural de Son Mujeres en Nueva York 2026?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la agenda de Son Mujeres en Nueva York comprende un concierto principal en el Museo de Queens, vinculado a la Semana de la Hispanidad y al Hispanic Day Parade, así como talleres pedagógicos dirigidos a compartir la riqueza de la música del Pacífico colombiano y el rol de las mujeres en la percusión.

¿Qué importancia tiene la presencia de mujeres percusionistas en la salsa?

La orquesta Son Mujeres destaca el papel histórico de las mujeres percusionistas, abordando en sus talleres pedagógicos su aporte fundamental a la salsa e impulsando el reconocimiento del talento femenino como parte integral y transformadora de este género musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.