Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La obra de teatro ‘El jardín de los calvos’ llega a la cartelera cultural bogotana con una apuesta por el teatro independiente, según información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Esta producción se presentará el viernes 2 de octubre de 2026 en el teatro Casa Tono, ubicado en la carrera 16 #51a-33, y tendrá funciones a las 6:30 p.m. y 8:00 p.m. La entrada es con costo, de acuerdo con la SDCRD.

Sigue a PULZO en Discover

Esta pieza teatral narra la historia de Lucía, una mujer cuyo universo se reduce a la convivencia en un hospital, espacio que ella ha bautizado como jardín: un “jardín de calvos”, donde la vida y la muerte se entremezclan a través de los pasillos fríos y las camas numeradas. La obra explora el viaje emocional que implica cuidar a su madre, quien ha sido diagnosticada con cáncer. Lucía asume el cuidado como única acompañante, enfrentándose a la incertidumbre, el desgaste físico y emocional, y el miedo constante.

En escena, la protagonista se fragmenta en tres mujeres distintas que representan facetas diferentes de su pensamiento, memoria y emociones. A través de estas tres Lucías, se reconstruye la vida de la protagonista en episodios marcados por las conversaciones con su madre en días tanto buenos como difíciles, la compañía de su gato “Café” y las cicatrices de un amor pasado, Pablo. De acuerdo con la SDCRD, este recurso creativo permite mostrar la complejidad de la experiencia, abordando temas como el amor, la pérdida y la soledad, a la vez que se reflexiona sobre el significado del hogar como refugio, cuerpo y memoria.

La puesta en escena se caracteriza por su tono íntimo y su tono reflexivo, invitando al espectador a habitar el territorio del cuidado, entendiendo la fragilidad de los vínculos humanos y las huellas profundas que deja acompañar a un ser querido en su enfermedad. ‘El jardín de los calvos’ deja planteadas preguntas que resuenan después de la función: cómo se cuida a una persona enferma y cómo se apoya a quienes cuidan. Además, la obra integra recuerdos, canciones y silencios, enfatizando la riqueza emocional y el proceso de reconstrucción personal.

Es importante destacar que, según la SDCRD, esta obra no forma parte de la Agenda Cultural Distrital oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘El jardín de los calvos’ y cuáles son sus temas principales?

La obra ‘El jardín de los calvos’ aborda la vida de Lucía, quien enfrenta el reto de cuidar a su madre diagnosticada con cáncer. En su relato, Lucía se desdobla en tres personajes que exploran su pensamiento, memoria y emociones, construyendo una narrativa sobre el amor, la pérdida, la soledad y la importancia del cuidado. El foco está en el impacto emocional de ser cuidador y en las preguntas sobre cómo apoyar a quien cuida.

¿Dónde y cuándo se presenta ‘El jardín de los calvos’ en Bogotá?

La obra tendrá dos funciones el viernes 2 de octubre de 2026 en el teatro Casa Tono, ubicado en la carrera 16 #51a-33, dentro de la capital colombiana. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la entrada tiene costo y la puesta en escena forma parte de la propuesta de teatro independiente en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.