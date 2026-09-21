Por: Portal Bogotá

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En una ofensiva reciente contra las estructuras de crimen organizado que operan en el centro del país, las autoridades han obtenido importantes avances en la lucha contra las finanzas ilícitas de organizaciones transnacionales. Según el programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", y en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas de la décima tercera brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), llevaron a cabo una operación que impacta de manera significativa la economía ilegal de estos grupos.

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De acuerdo con los datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación, durante la acción se logró afectar un total de 38 bienes inmuebles, ubicados tanto en Bogotá como en municipios cercanos. El valor de estos bienes asciende, según los avalúos oficiales, a 379.873.055.500 pesos colombianos. Las investigaciones indican que dichos inmuebles estarían vinculados a redes de delincuencia organizada transnacional y habrían sido adquiridos, presuntamente, con recursos procedentes de actividades ilícitas como el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y el contrabando.

Las autoridades informaron que los inmuebles en cuestión serán sometidos a medidas cautelares como la extinción del derecho de dominio, el embargo, el secuestro y la pérdida del poder dispositivo, todo bajo el marco legal correspondiente. Este proceso tiene como objetivo principal desarticular la infraestructura económica que sostiene a las organizaciones criminales, privándolas de los recursos que obtienen a través de actividades ilegales.

Este golpe se suma a los esfuerzos institucionales que la décima tercera brigada y otras entidades adelantan en pro de la seguridad ciudadana en Bogotá y Cundinamarca. Las autoridades también recordaron la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia, a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la participación de la comunidad resulta esencial en la construcción de una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas legales se aplican a los bienes incautados a organizaciones criminales en Bogotá?

Las autoridades, tras identificar bienes relacionados con actividades ilícitas, aplican medidas como la extinción de dominio, el embargo, el secuestro y la pérdida del poder dispositivo. Según la Fiscalía General de la Nación, estas acciones buscan retirar el control y la propiedad de dichos bienes a las organizaciones criminales, impidiéndoles beneficiarse de su valor económico ya que pasan a manos del Estado bajo control judicial.

¿Cómo afecta la incautación de bienes a las finanzas de las bandas criminales en Bogotá?

La incautación de propiedades y el congelamiento de activos dificultan que las estructuras criminales mantengan sus operaciones y expandan su influencia. En este caso, la afectación de 38 bienes, cuyo valor supera los 379 mil millones de pesos, representa un importante golpe a la base económica de estos grupos, debilitando su capacidad para financiar actividades ilícitas y obligándolos a operar con menos recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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