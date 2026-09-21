Por: Portal Bogotá

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Cerca de 30 toneladas de residuos fueron retiradas del canal El Cedro, en la localidad de Usaquén, ubicada al nororiente de Bogotá, durante un reciente operativo de limpieza y recuperación ambiental, según información publicada por la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. Esta actividad reunió a varias entidades públicas, operadores ambientales y la comunidad local, con el foco puesto no solo en la remoción de desechos, sino también en crear conciencia sobre la importancia de cuidar los cuerpos de agua urbanos.

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De acuerdo con reportes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá, la jornada de limpieza convocó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Alcaldía Local de Usaquén, la Policía de Bogotá y otros actores como la Cruz Roja Colombiana y Promoambiental. Todos estos actores participaron activamente junto a habitantes del sector.

Según explicó la administración distrital, el retiro de residuos sólidos de espacios públicos como el canal El Cedro forma parte de las acciones sistemáticas para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad y preservar los recursos hídricos. Este tipo de operativos buscan además desalentar el abandono y disposición inadecuada de basuras, que suele derivar en la formación de “puntos críticos” de contaminación y pone en riesgo ecosistemas urbanos importantes.

La jornada no solo implicó la recolección física de los 30.000 kilogramos de desechos, sino también una labor educativa, invitando a la ciudadanía a programar el retiro de muebles y escombros voluminosos a través de la Línea 110. Este canal busca prevenir la creación de nuevos focos de basura y apoyar la protección del entorno urbano. Adicionalmente, los habitantes pueden colaborar con el reporte de sitios donde se observe la acumulación ilegal de residuos, utilizando la Línea 195 o a través de WhatsApp Chatico.

El acompañamiento de la comunidad durante el operativo evidenció el interés por mantener espacios públicos más limpios y seguros. Tanto las autoridades como los operadores recordaron los llamados ‘10 No Negociables’, entre los cuales se destaca la prohibición de tirar o dejar residuos en la calle en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo evitar la acumulación de residuos en canales de Bogotá?

Para evitar la acumulación de residuos en los canales de Bogotá, la administración recomienda programar la recolección de objetos voluminosos por medio de la Línea 110 y hacer uso de la Línea 195 para reportar puntos críticos. Además, la colaboración ciudadana y la participación en jornadas de limpieza son clave para mantener los cuerpos de agua libres de contaminación.

¿Qué entidades participaron en la limpieza del canal El Cedro?

En el operativo de limpieza del canal El Cedro participaron la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Aguas de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Alcaldía Local de Usaquén, la Policía de Bogotá, la Cruz Roja Colombiana, Promoambiental y la comunidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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