El mercado inmobiliario en el norte de Bogotá se encuentra en el centro de la controversia tras confirmarse la salida al mercado de alquiler del exclusivo penthouse del Museo Chicó, un inmueble directamente vinculado a los escándalos judiciales investigados por El Tiempo en torno a la gestión de Ricardo Roa, excabeza de Ecopetrol.

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La propiedad, cuyo canon mensual de arrendamiento asciende a los 40 millones de pesos, ha generado revuelo no solo por su alta gama, sino por los detalles que expone su publicidad audiovisual. En los videos promocionales del apartamento 901 se observa la misma iguana con la que Roa ha posado en diversas fotografías, así como a Oslo y Gales, las mascotas del exfuncionario y su pareja, Julián Caicedo.

Esta exposición comercial desató interrogantes en diversos sectores sobre si el exgerente de la campaña Petro Presidente 2022-2026 planea abandonar el país y si cuenta con restricciones legales para hacerlo, considerando los múltiples frentes judiciales que enfrenta en la actualidad. Entre ellos destaca la próxima audiencia de formulación de acusación programada para el 30 de octubre, en la cual responderá por la presunta violación de los topes de financiación de dicha campaña política.

Las pesquisas de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO han sacado a la luz transacciones complejas alrededor del inmueble, incluyendo pagos por 1.800 millones de pesos realizados por el ex policía Juan Guillermo Mancera. Posteriormente se conoció que una empresa relacionada con él, Gaxi S.A.S., firmó un acuerdo confidencial con Hocol para concretar un millonario negocio en la estatal petrolera.

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Un apartamento, un penthouse, en la Calle 92 con Carrera 8ª se está arrendando. Es el famoso 901. La renta: $40.000.000 incluida administración. El “penthouse perfecto”, dicen. Bonito sí está, pa qué… pic.twitter.com/YB7f1BE7c0 — Espinosa (@EspinosaRadio) September 21, 2026

A este panorama se suman las recientes revelaciones sobre supuestos audios en los que su pareja, Julián Caicedo, aparece mencionado en conversaciones sobre negocios al interior de la compañía, señalamientos que el propio Roa ha negado de manera categórica. Asimismo, el apartamento ha estado rodeado de cuestionamientos sobre posibles limitaciones jurídicas, estando relacionado con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (SADI S.A.S.), la misma compañía proveedora de vuelos para la campaña presidencial que ha sido vinculada con Carlos Restrepo Osorio, conocido en los expedientes como ‘Caco’ o el ‘narcopiloto’.

Ante las especulaciones sobre una posible fuga o el estatus legal del bien raíz, Juan David León, apoderado de Ricardo Roa, dialogó con la Unidad Investigativa de El Tiempo para despejar las dudas. El abogado aseguró que, fiel a su talante y como lo ha venido haciendo desde el inicio de las indagaciones, Roa continuará presentándose ante los estrados judiciales para responder por los requerimientos de la justicia colombiana.

Sobre la decisión de ofertar la propiedad bajo la modalidad de renta y no de enajenación (venta), el jurista aclaró que responde estrictamente a una determinación de carácter personal. Asimismo, al ser consultado sobre un presunto embargo por parte de SADI S.A.S., indicó que no maneja directamente dicho proceso, pero puntualizó que, de existir alguna limitación jurídica sobre el inmueble, esta solo restringiría su venta definitiva, mas no su puesta en el mercado de arrendamiento mientras se desarrollan las investigaciones de fondo.