Ecopetrol atraviesa un momento clave tras la conformación de su nueva junta directiva, que quedó integrada por nueve miembros. La principal tarea del nuevo órgano será participar en la elección del próximo presidente de la petrolera.

Sigue a PULZO en Discover

Según Luis Felipe Henao, presidente de la junta, el accionista mayoritario, la Casa de Nariño, enviará los candidatos para su evaluación, entre ellos Joaquín Gutiérrez, quien podría asumir el cargo la próxima semana.

Ecopetrol es clave para las finanzas públicas. Según Luis Felipe Henao, la compañía entrega al país cerca de 80 millones de pesos por minuto, lo que representa alrededor de $35 billones anuales para la Nación, equivalentes a casi el 16 % del presupuesto nacional.

Uno de los principales asuntos pendientes es la auditoría forense sobre la administración anterior. El proceso, dirigido por Ricardo Rodríguez, exvicecontralor general, ya identificó más de 32 casos considerados emblemáticos y cuenta con el aseguramiento de pruebas e información digital.

Lee También

Entre los asuntos revisados están presuntos pagos relacionados con nombramientos, contratos, acuerdos de gas, paneles solares, mantenimiento de plantas y proyectos como Termomorichal 1 y 2.

Henao aseguró que, si las irregularidades llegan a comprobarse, el posible detrimento económico podría alcanzar billones de pesos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.