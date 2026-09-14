El paso de Juan Carlos Hurtado en la presidencia de Ecopetrol fue fugaz. Después de que se divulgaran rumores de que la junta directiva pediría su renuncia, se confirmó su salida y por su propia cuenta.

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La decisión habría llegado después de que se divulgaran audios de conversaciones entre Hurado y el catalán Manel Grau, en los que hablaban de cargos y contratos en la compañía.

El audio, de acuerdo con El Tiempo, tiene una duración de 43 minutos y puntualmente hay una parte de la grabación en la que mencionan a Hurtado para solicitarle un cargo. “Nos gustaría que te pudiésemos pedir que, cuando llegaras, echaras un cable a este tema (…). Y entre los dos conseguir gente, es la clave para el desarrollo de Ecopetrol”, dice a quien identifican como Grau.

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En otra parte del audio, de acuerdo con el medio citado, otra persona, a quien llaman “Víctor”, dice que “Hurtado” llegó a Ecopetrol gracias a “Manel” (el catalán).

Al ser interrogado por la dicha conversación que se dio durante un desayuno, según El Tiempo, Hurtado no negó ni confirmó haber participado.

¿Quién es Manel Grau y qué tiene que ver con Ecopetrol?

Manel Grau, empresario catalán nacionalizado colombiano durante el gobierno de Gustavo Petro, ha aparecido en distintas investigaciones relacionadas con Ecopetrol. Grau es cercano a la exprimera dama Verónica Alcocer y su nombre ha quedado ligado a versiones sobre posibles gestiones alrededor de cargos dentro de la petrolera.

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