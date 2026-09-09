Por: El Espectador

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La Fiscalía anunció la fecha de la audiencia en la que Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, tendrá que comparecer ante la justicia por supuesta violación de los límites de gastos en campañas electorales. La cita está programada para el 30 de octubre a las 2:00 p. m., de manera virtual, y se enfoca en presuntas irregularidades cometidas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, específicamente por superar los topes legales de financiación.

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De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, Roa, quien en ese entonces ejercía como gerente de la campaña, habría permitido que la organización política recibiera recursos por encima de lo permitido por la legislación electoral, lo cual constituye una falta grave dentro del proceso democrático. El organismo sostiene que Roa tenía la responsabilidad de vigilar y controlar todo el flujo de dinero que ingresó a favor de la candidatura presidencial que finalmente llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) respaldó las investigaciones, al determinar que el equipo de Petro recibió más fondos que los autorizados legalmente. Por esta razón, el CNE impuso una sanción a Ricardo Roa, así como a la tesorera y la contadora de la campaña, quienes deberán pagar de forma conjunta una multa que supera los 6.000 millones de pesos colombianos. Esta sanción administrativa es paralela al proceso penal que adelanta la Fiscalía, profundizando la controversia alrededor de la financiación de campañas políticas en el país.

A pesar de las acusaciones, Roa sostiene su inocencia y asegura que las cifras analizadas tanto por la Fiscalía como por el CNE han sido “malinterpretadas” y presentan errores en los cálculos. Según Roa, “no se violaron los topes”, sino que existieron “movimientos y recursos contabilizados indebidamente”. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que el monto excedido ascendió, como mínimo, a 1.664 millones de pesos y que habría omisiones en la rendición de cuentas sobre aportes significativos que beneficiaron la campaña presidencial.

La audiencia de octubre será crucial para dilucidar si estos hechos constituyen una violación penal y administrativa, y marcará un precedente sobre la vigilancia de ingresos durante procesos electorales en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Ricardo Roa por los gastos de la campaña Petro Presidente?

La Fiscalía investiga a Ricardo Roa porque, según la información conocida del organismo y del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante su gestión como gerente de la campaña de Gustavo Petro en 2022 se habrían superado los límites permitidos legalmente para ingresos en campañas. Además, se señala que habría omitido la obligación de reportar ciertas donaciones millonarias, situación que podría configurar una violación a la normatividad electoral vigente.

¿Cuál es el impacto de superar los topes de financiación en campañas electorales en Colombia?

Superar los topes de financiación en campañas implica sanciones administrativas, como multas, y procesos penales, dependiendo de la gravedad de la irregularidad. En este caso, el Consejo Nacional Electoral sancionó a los responsables con una multa de más de 6.000 millones de pesos y la Fiscalía adelanta un proceso penal contra Roa, lo que muestra el alcance legal e institucional de este tipo de faltas en el sistema electoral colombiano.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.