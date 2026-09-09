Por: El Espectador

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Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022, deberá presentarse a juicio el próximo 30 de octubre a las 2:00 p. m. según lo anunció la Fiscalía General de la Nación. Esta audiencia se realizará de manera virtual y tiene como foco principal las presuntas irregularidades en las cuentas de la campaña “Petro Presidente”, en concreto, la supuesta violación de los límites legales de gastos electorales.

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La Fiscalía ha centrado sus investigaciones en el papel de Roa como responsable de controlar el flujo financiero de la campaña presidencial. De acuerdo con lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha documentado, durante la gerencia de Roa se superaron los topes establecidos para el financiamiento electoral. Esto significa que fueron recibidos recursos que excedieron lo permitido por la legislación colombiana, lo que generó la apertura de procesos sancionatorios y penales en su contra.

El CNE, entidad encargada de la vigilancia de los procesos electorales y sus recursos en Colombia, verificó que el equipo de la campaña de Petro recibió dinero por encima de los límites, lo que llevó a que Roa, junto con la tesorera y la contadora de la campaña, fuera sancionado con una multa superior a los 6.000 millones de pesos colombianos. Dicha suma debe ser asumida de manera conjunta entre las tres personas.

A pesar de las acusaciones en su contra, Ricardo Roa ha sostenido públicamente su inocencia. En sus declaraciones, ha argumentado que las cifras presentadas tanto por la Fiscalía como por los órganos de control han sido malinterpretadas o presentan errores. Según Roa, “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que Roa habría superado los montos máximos de financiación en al menos 1.664 millones de pesos y, además, habría omitido reportar millonarias donaciones recibidas por la campaña de Gustavo Petro.

El proceso legal que enfrenta Roa se desarrolla paralelo a las sanciones administrativas ya impuestas por el CNE y busca esclarecer si efectivamente existieron faltas a la normativa electoral. El desenlace de este caso será clave para el futuro político y judicial de los involucrados.

¿Cuál es la fecha de la audiencia judicial contra Ricardo Roa por el caso de los topes electorales?

La audiencia citada por la Fiscalía contra Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Gustavo Petro y expresidente de Ecopetrol, está programada para el 30 de octubre a las 2:00 p. m. y se realizará de forma virtual. Allí el ente acusador expondrá los cargos relacionados con la posible violación de los límites de gastos permitidos en campañas electorales en el año 2022.

¿Por qué el Consejo Nacional Electoral sancionó a Ricardo Roa y otros miembros de la campaña Petro Presidente?

El Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las normas en procesos electorales, determinó que se superaron los topes de financiación en la campaña ‘Petro Presidente’. Por eso, sancionó a Ricardo Roa, la tesorera y la contadora de la campaña con una multa de más de 6.000 millones de pesos, debido a que la campaña habría recibido montos superiores a los permitidos por la ley electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.