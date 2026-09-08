Por: El Espectador

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Un grave caso de violencia de género estremece a Bogotá luego de que un hombre identificado como Antony Gabriel Vilera Delgadillo fuera enviado a prisión preventiva, señalado de atacar con un elemento cortopunzante a su expareja sentimental en la Terminal de Transporte Salitre, ubicada en la localidad de Fontibón. La Fiscalía General de la Nación detalló que los hechos ocurrieron el pasado domingo 6 de septiembre, cuando, según la reconstrucción inicial, Vilera Delgadillo interceptó a la víctima en el módulo 4 de la terminal. Había finalizado su relación sentimental con la mujer en marzo de 2026, tras aproximadamente tres meses, periodo durante el cual se habrían presentado episodios de celos, de acuerdo con lo reportado por el ente investigador.

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Ese día, el hombre intentó arrebatarle el celular a la mujer para verificar con quién se comunicaba. En medio del forcejeo, de acuerdo con la Fiscalía, Vilera Delgadillo sacó de su maleta un elemento cortopunzante y la atacó en varias ocasiones, ocasionando graves heridas. Reportes preliminares señalan que una de las lesiones comprometió uno de los ojos de la víctima. Tras el ataque, testigos en el lugar intervinieron, lograron reducir al agresor y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades.

El hecho quedó captado en las cámaras de seguridad de la Terminal Salitre, y estos registros audiovisuales serán clave para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del procesado. La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo cuidados médicos y se recupera de sus lesiones, de acuerdo con información publicada por El Espectador y recogida en redes sociales como X (antes Twitter).

La Fiscalía también investiga el comportamiento previo de Vilera Delgadillo, quien presuntamente, después de la ruptura, continuó siguiéndola, buscándola y amenazándola de muerte. Según lo expresado en la diligencia judicial, existen antecedentes claros de amenazas que permiten a los investigadores argumentar que existió intención de acabar con la vida de la mujer.

La Seccional Bogotá de la Fiscalía imputó al procesado el delito de feminicidio en grado de tentativa, un término legal que se utiliza cuando hay intención comprobada de asesinar a una mujer por su condición de género, aunque no se haya consumado el homicidio. Vilera Delgadillo no aceptó los cargos, pero por solicitud de la Fiscalía un juez de control de garantías ordenó que permanezca en prisión mientras avanza el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue enviado a prisión el hombre señalado de tentativa de feminicidio en la Terminal Salitre?

El señalado fue enviado a prisión porque la Fiscalía presentó pruebas que evidencian el ataque con arma cortopunzante contra su expareja y la existencia de antecedentes de amenazas. El ente investigador consideró que existían elementos suficientes para demostrar la gravedad de los hechos y el riesgo para la víctima, por lo que un juez ordenó la detención preventiva mientras continúa el proceso judicial.

¿Qué significa tentativa de feminicidio según el caso reportado en la Terminal Salitre?

Tentativa de feminicidio es un término jurídico utilizado cuando una persona intenta asesinar a una mujer debido a su condición de género, pero no llega a consumar el homicidio. En este caso, la Fiscalía argumentó que las amenazas previas y la forma violenta en la que ocurrió el ataque permiten sustentar la acusación de tentativa de feminicidio contra el presunto agresor.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.