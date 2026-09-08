Por: Portal Bogotá

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El partido entre Santa Fe y Vasco da Gama, programado para este martes 8 de septiembre de 2026, en el estadio El Campín, ubicado en la localidad de Teusaquillo, tendrá un impacto significativo en la movilidad de la ciudad. De acuerdo con la información difundida por TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, se implementarán desvíos en varias rutas del componente TransMiZonal, debido a los cierres viales en la calle 53B bis y la transversal 28. Estas modificaciones responden a las medidas de seguridad y logística propias de eventos de gran afluencia, como los partidos de la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) Sudamericana, para garantizar la movilidad y el bienestar de los asistentes y vecinos del sector.

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Entre los servicios afectados por el cierre de la calle 53B bis, TransMilenio detalló que las rutas SE14 (Diana Turbay Cultivos – Engativá Centro), A605 y H605 (Polo – Arborizadora Alta), A002 (San Luis – Estación Movistar Arena) y A003 (Estación Universidad Nacional) modificarán sus trayectos habituales. Por otra parte, la ruta 97 (Rincón de Venecia – Galerías) tendrá afectaciones por el cierre de la transversal 28. Estos cambios fueron informados también a través de la red social X (antes Twitter), donde la autoridad de transporte insistió en la importancia de planear con anticipación los recorridos durante la fecha del evento deportivo.

Asimismo, TransMilenio recomendó a sus usuarios recargar previamente la tarjeta de pago electrónico TuLlave. Este instrumento, además de facilitar el ingreso y los transbordos gratuitos entre rutas del sistema, ofrece beneficios adicionales como la posibilidad de realizar hasta dos viajes a crédito al día y la recuperación del saldo en caso de pérdida, siempre y cuando el usuario haya personalizado su tarjeta. El llamado es especialmente relevante considerando el incremento de la demanda por la asistencia al partido y los desvíos temporales en la operación de las rutas.

La información fue corroborada a través del portal oficial de TransMilenio y los canales institucionales de la ciudad de Bogotá, que reiteran la importancia de consultar los canales oficiales ante cualquier eventualidad en la movilidad, particularmente en jornadas de eventos que impactan el transporte público y la circulación vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas de TransMilenio tendrán desvíos por el partido Santa Fe vs. Vasco da Gama?

Durante el partido entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, las rutas de TransMiZonal afectadas por cierres son SE14, A605, H605, A002, A003 por la calle 53B bis, y la ruta 97 por la transversal 28, según informó TransMilenio. Es clave que los usuarios consulten los recorridos actualizados antes de salir, para evitar contratiempos y llegar puntuales a su destino.

¿Cuáles son los beneficios de personalizar la tarjeta TuLlave de TransMilenio?

De acuerdo con la información de TransMilenio, al personalizar la tarjeta TuLlave el usuario accede a transbordos sin costo adicional, puede hacer hasta dos viajes a crédito diariamente y tiene la opción de recuperar el saldo en caso de pérdida, un respaldo importante para los desplazamientos en jornadas de alta demanda como los días de partidos de fútbol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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