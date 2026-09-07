Por: Caracol TV

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La Copa Sudamericana entra en su fase de cuartos de final, siendo una de las llaves Santa Fe vs. Vasco da Gama. El ‘primer round’ entre ‘leones’ y el ‘gigante de la colina’ será este martes 8 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero antes de que ruede el balón, el equipo brasileño confirmó importantes bajas.

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Y es que el conjunto que tiene en sus filas a los colombianos Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Marino Hinestroza y Johan Rojas tiene bastante kilometraje a cuesta, debido a que están compitiendo en varios torneos a la vez. Pedro Emanuel, técnico del Vasco, dará descanso a tres de sus futbolistas más fatigados.

¿Quiénes son los jugadores de Vasco da Gama que no estarán en El Campín?

En ese orden de ideas, en la prensa brasileña precisaron que entre las bajas que tendrá el elenco de la ciudad de Río de Janeiro frente a Santa Fe están dos colombianos.

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“Cuesta, Andrés Gómez y Adson no viajaron (a Bogotá). Thiago Mendes está suspendido y no podrá jugar, mientras que Colidio no está inscrito en la competición. Estas ausencias forman parte del plan del Vasco para gestionar el cansancio de una plantilla que ha estado compitiendo en tres competiciones simultáneamente”, reseñaron en un informe en ‘Globo Esporte’.

Vasco viajó este domingo y el lunes entrenará en Bogotá para aclimatarse un poco más a la altitud de la capital de la República que es de 2.640 metros de altura sobre el nivel del mar.

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Acá los convocados de Vasco da Gama para enfrentar a Santa Fe en la Copa Sudamericana:

Arqueros: Léo Jardim, Fuzato, Pablo.

Léo Jardim, Fuzato, Pablo. Defensores y laterales: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton, Paulinho, Avellar, Saldivia, Bruno André, Robert Renan, Lucas Freitas.

Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton, Paulinho, Avellar, Saldivia, Bruno André, Robert Renan, Lucas Freitas. Mediocampistas: Ramon Rique, Johan Rojas, Tchê Tchê, Sosa, Barros, Euder, Zuccarello.

Ramon Rique, Johan Rojas, Tchê Tchê, Sosa, Barros, Euder, Zuccarello. Delanteros: Nuno Moreira, Bruno Duarte, David, Spinelli, Marino Hinestroza, Andrey Fernandes.

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