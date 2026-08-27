River Plate todavía no termina de asimilar la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana. El equipo argentino quedó por fuera del torneo después de perder 8-7 contra Independiente Santa Fe en una interminable tanda de penales que tuvo 22 cobros y terminó definiéndose con los remates de los dos arqueros.

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Pero la eliminación no solo dejó críticas por lo ocurrido dentro de la cancha. En las horas posteriores al partido, algunas publicaciones y reacciones de futbolistas de River en redes sociales llamaron la atención y fueron interpretadas como una situación incómoda para el club.

Tal como reportó el diario argentino Olé, Matías Galarza Fonda publicó una historia en Instagram con el recuerdo de un penal que ejecutó frente al arquero alemán Manuel Neuer en el Mundial, justo en el partido en el que Paraguay derrotó a Alemania en dieciseisavos de final.

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La publicación no pasó desapercibida entre sus compañeros. Kevin Castaño reaccionó al contenido de Galarza, mientras que Kendry Páez también apareció en medio de las repercusiones. El ecuatoriano publicó una fotografía acompañada de un emoji que reflejaba molestia o incomodidad, pero posteriormente decidió eliminarla.

QUÉ LÍO, RIVER… 🙆🏻‍♂️😬 💥 Después de la tanda perdida de ayer, Galarza Fonda subió una story de su penal a Neuer, Kevin Castaño se la comentó y Kendry Páez publicó una foto con un emoji que después borró. pic.twitter.com/tTajIDqedM — Diario Olé (@DiarioOle) August 27, 2026

Las publicaciones tomaron relevancia por el momento que atraviesa River, que quedó fuera de uno de sus principales objetivos de la temporada después de una definición particularmente dolorosa. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet tuvo oportunidades para quedarse con la clasificación, pero no consiguió cerrar la serie y terminó pagando caro sus errores desde el punto penal.

Santiago Beltrán, arquero del Millonario, fue protagonista de la definición al detener tres remates de Santa Fe. Sin embargo, cuando llegó su turno de patear, falló su lanzamiento y dejó la clasificación en manos del conjunto colombiano. Weimar Asprilla, arquero cardenal, convirtió después el penal definitivo para sentenciar el 8-7.

La situación generó todavía más ruido alrededor de River, pues el equipo ya venía siendo cuestionado por sus resultados. Ahora, además de afrontar la eliminación, el club debe manejar las repercusiones de las publicaciones de sus futbolistas, que fueron vistas como una muestra del ambiente tenso que quedó después de una noche marcada por los errores, la frustración y una tanda de penales que se extendió hasta los 22 cobros.

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Así, mientras Santa Fe celebra su clasificación a los cuartos de final, River intenta recomponer el rumbo y dejar atrás una eliminación que sigue generando polémica dentro y fuera de la cancha.

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