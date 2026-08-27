Julián Álvarez llegó hace dos años al Atlético de Madrid a cambio de una cifra cercana a los 90 millones de euros proveniente del Manchester City, pues allí el jugador no tenía la continuidad esperada al ser suplente de Erling Haaland y por eso el equipo español apostó por él por esa millonaria cifra.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Bombazo en España: Real Madrid ofreció 150 millones de euros por figura de Atlético de Madrid)

Sin embargo, las cosas no salieron como el futbolista esperaba, pues hasta el momento no ha conseguido ni un solo título allí y la temporada pasada tampoco fue titular indiscutible con el conjunto ‘Colchonero’.

Eso hizo que durante el Mundial afirmara que tenía intención de salir del club, lo cual molestó a la dirigencia y desde entonces le han puesto las cosas muy complicadas, teniendo en cuenta que el Barcelona es el club más interesado en él, pero al ser un rival directo no lo van a vender tan fácilmente.

Lee También

Hace unas horas, el presidente del equipo ‘culé’, Joan Laporta, confirmó que sí había intención de ficharlo, pero hace poco el Atlético de Madrid bajó la persiana a esa opción de forma definitiva, pues hubo una reunión de la junta directiva y todos decidieron que con el Barcelona no se iba a negociar por ninguna cifra.

“El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez”, escribió el Consejo de Administración del club.

Y agregó: “El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores”.

Respaldo unánime del Consejo de Administración a la estrategia del club. No se negociará el traspaso de Julián Alvarez al FC Barcelona. ℹ️ https://t.co/JvIMjddRvd — Atlético de Madrid (@Atleti) August 27, 2026

De esta manera, el club está dispuesto a negociar con cualquier otro club que quiera ficharlo a cambio de una cifra que supere los 150 millones de euros. Hasta ahora, el único interesado ha sido el Arsenal, pero a falta de pocos días para cerrar el mercado no se ve una opción muy clara de negociar por él.

(Ver también: “El técnico más cag…”: Iván Mejía se despachó por eliminación del Atlético de Madrid)

Cabe recordar que hasta el momento, Julián Álvarez ha jugado un total de 107 partidos con el Atlético de Madrid, en los que ha marcado 49 goles y ha aportado 17 asistencias. Sin embargo, su molestia es que en el estilo de juego no entra de la mejor manera y en los dos años que lleva en el club no ha podido levantar ningún título.

* Pulzo.com se escribe con Z