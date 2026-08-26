Sigue la novela del futbolista argentino Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Luego de las declaraciones que dio en el Mundial, en las que dejó clara su intención de salir del equipo ‘Colchonero’, se ha armado todo un problema que tiene el futbolista en contra de la afición.

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Es más, en el último compromiso de los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone, los hinchas lo chiflaron en varias oportunidades, sobre todo cuando entró al terreno de juego.

Además, lo que agrava esta situación es que el jugador quiere llegar al Barcelona, uno de los rivales directos del equipo de la capital, lo cual también les ha dolido a los aficionados.

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Ahora, luego de todo lo que se ha mencionado, desde el Barcelona por fin rompieron el silencio por esta situación, queriendo bajarle el tono a la conversación al usar un discurso informativo y sereno.

Fue, de hecho, el presidente del club, Joan Laporta, quien aseguró que en su momento entendió la posición del Atlético de no venderlo, hasta que vio que sí estaban negociando con otros equipos.

“Me gustaría explicar cómo ocurrió todo, porque en el Barcelona le hicimos una oferta al Atlético de Madrid, de club a club. Yo personalmente confirmé esa oferta durante una conversación telefónica privada que tuve con Miguel Ángel Gil Marín. Él me dijo que no tenían intención de vender al jugador porque no tenían un reemplazo para él de cara al futuro”, comenzó explicando Laporta, en un video compartido por el club.

Y agregó: “Yo le dije que estábamos interesados en el jugador y que, por supuesto, respetábamos su posición de no querer venderlo. Pero si encontraban un reemplazo durante la actual ventana de transferencias de verano, estaríamos interesados en ficharlo. Así que, después de que el Atlético de Madrid confirmara que no lo venderían, dijimos: ‘De acuerdo, lo dejamos para más adelante’, porque, en principio, no tenían un reemplazo y por lo tanto no podíamos fichar al jugador”.

Sin embargo, al ver que el equipo de Madrid estaba negociando con otros clubes, pues el Barcelona siguió insistiendo por ficharlo, porque según dijo el presidente, “todo el mundo sabe que el jugador quiere venir al Barcelona”.

El Presidente @JoanLaportaFCB repasa la actualidad blaugrana 🗣️ pic.twitter.com/de1Z9l93zt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 26, 2026

Es más, lo que se supo es que el Atlético sí esta dispuesto a dejar salir al jugador a cambio de un precio de 150 millones de euros, pero siempre y cuando no sea al Barcelona. Al club catalán le tiene las puertas cerradas para ficharlo.

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Por lo pronto, Álvarez seguirá en el Atlético de Madrid, recordando que el mercado de transferencias está próximo a cerrar y no se ve opción de que el argentino pueda arreglar su salida en los próximos días.

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