Este miércoles, 19 de agosto, el Barcelona disputó su último partido de pretemporada, pues en el estadio Camp Nou recibió al Al Ahly de Egipto para disputar el trofeo Joan Gamper, que sirve para mostrar la plantilla que disputará la temporada.

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De hecho, ese protocolo se hace antes del inicio del juego, puesto que se presentan a los jugadores que ya se conocían y a los refuerzos, que en este caso son Adeyemi, Gordon y Rodri, entre otros.

Sin embargo, hubo un nombre que no apareció y fue el de Joao Cancelo, jugador que estuvo la temporada pasada, pero a préstamo, por lo que este año si ya será propiedad del club.

De hecho, el jugador estaba con el uniforme puesto y listo para salir en la presentación del equipo, pero cuando estaba en el túnel le informaron que todavía no había llegado el papeleo, por lo que aún no es jugador oficial del club y por eso no podrá salir.

Ante esto, el jugador, notablemente molesto, tuvo que volver al camerino y cambiarse para ver el compromiso desde la tribuna. Así se le vio, cruzándose incluso con Lamine Yamal:

😡 El cabreo de Joao Cancelo, ya vestido para ser presentado en el Trofeo Joan Gamper, tras conocer que no se le anunciaría por megafonía ‼️Se le ve ya con el dorsal 2 😳 Sorpresa de Lamine Yamal y de Dani Olmo. Gordon no entiende nada y Rodri le grita 🎥 @asanchezfallada https://t.co/Zf8zTCKdvT pic.twitter.com/OIFK3qK78p — Juli Claramunt (@juliclaramunt) August 19, 2026

Sin embargo, minutos después, ya sin el uniforme puesto, se le vio en las graderías del estadio junto a Rodri muy sonriente, por lo que todo quedó ahí, pues se espera que el papeleo llegue en las próximas horas y pueda estar en el debut de La Liga.

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Cuándo vuelve a jugar el Barcelona

Por lo pronto, el equipo se recuperará para el debut de la Liga de España, que será frente al Elche el próximo domingo, 23 de agosto, a partir de las 2:30 de la tarde, hora colombiana.

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