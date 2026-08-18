Deportes Tolima quedó contra las cuerdas en octavos de final, luego de tener el peor resultado esperado en el partido de ida disputado este martes 18 de agosto. El cuadro de Ibagué perdió contra Independiente del Valle en su propia casa, el estadio Manuel Murillo Toro.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Fallece Cristino Centurión, referente paraguayo del Deportes Tolima y Deportivo Cali en la década del ochenta)

El cuadro local arrancó con actitud de tomar el control del partido, pero no tuvo claridad en la ofensiva. Sin embargo, los ecuatorianos aprovecharon un contragolpe en el minuto 11 para anotar ante una desatención en la defensiva tolimense. Arón Rodríguez anotó de cabeza para vencer a Neto Volpi y poner a los suyos a celebrar.

Pese a ello, el vinotinto y oro insistió en buscar el empate, pero con pocas llegadas que angustiaran a la visita. El resto del partido transcurrió con los ‘Pijaos’ intentando buscar el empate, pero no lo consiguieron y ahora la serie se les puso patas arriba.

El Tolima tendrá que buscar la remontada de visitante en el estadio Ciudad Deportiva de Quito, el próximo martes 25 de agosto. Originalmente, el primer partido debía jugarse el pasado 11 de agosto, pero se aplazó por el terremoto que azotó a Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z