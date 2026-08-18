Sigue la reconstrucción de la Selección Colombia luego de lo que fue el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que el equipo nacional salió en octavos de final frente a Suiza en la definición desde el punto penalti.

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Uno de los mayores cambios está en el cuerpo técnico, puesto que aunque Lorenzo fue renovado para liderar el proceso de cara a lo que viene, como la Copa América 2028 y el Mundial 2030, se quedó sin una de sus fichas que fue Luis Amaranto Perea como asistente técnico.

Perea tomó la decisión de dirigir al Independiente Medellín, por lo que Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol tuvieron que trabajar rápido para buscar su reemplazo, recordando que en un par de semanas ya habrá amistosos.

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En un principio se alcanzó a pensar que es ese puesto lo iba a ocupar Radamel Falcao García, pero en las últimas horas esa idea se cayó porque el reemplazo de Perea ya estaría listo.

Quién sería el nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Tal como dio a conocer el periodista César Augusto Londoño, el nuevo asistente técnico de la Selección Colombia sería el argentino José María Bazán, de 54 años de edad.

Bazán es recordado por ser asistente técnico del colombiano Óscar Pareja en el Orlando City de la MLS, además de estar en el FC Dallas, Audax Italiano, Tijuana y Pumas.

✅El argentino José Maria Bazán de 54 años, es el nuevo asistente de Néstor Lorenzo en la @FCFSeleccionCol

Fue zaguero central y ha trabajado como asistente de Óscar Pareja en Orlando a City, estuvo en FC Dallas, Audax Italiano, Tijuana, Pumas de la UNAM.#LaPolemica… pic.twitter.com/9UKxFBaKTY — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 18, 2026

Este entrenador nunca ha sido técnico principal, sino siempre asistente, por lo que ya conoce bien la posición y, según los que lo conocen, es muy estudioso, le gusta tener buena relación con los jugadores y ayuda a que la idea del entrenador sea bien entendida para que todo se refleje en el terreno de juego.

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Por lo pronto falta que la Federación Colombiana de Fútbol haga oficial esta información, pero se estima que sea antes de los amistosos de la Selección Colombia que serán a finales de septiembre e inicios de octubre.

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