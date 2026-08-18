Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Selección Colombia de fútbol atraviesa un proceso de reestructuración bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. En medio de estos ajustes, ha tomado fuerza el nombre de José María Bazán, entrenador argentino de 54 años, como posible nuevo asistente técnico, en reemplazo de Luis Amaranto Perea. De acuerdo con información revelada por el periodista César Augusto Londoño y replicada por otros medios nacionales, Bazán sería el elegido para fortalecer el cuerpo técnico. Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido hasta el momento ningún comunicado oficial sobre su contratación.

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Bazán no es un personaje ampliamente conocido en el mundo futbolístico colombiano, pero posee una trayectoria de más de dos décadas en la formación de futbolistas y en el acompañamiento de equipos técnicos, principalmente en Estados Unidos, México y Chile. Nació el 14 de octubre de 1971 en Corral de Bustos, Argentina, y desarrolló su carrera como defensor central en equipos como Platense, Blooming de Bolivia, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Iraty de Brasil y varios clubes estadounidenses. Además, tuvo pasos por selecciones juveniles argentinas.

Sin embargo, su reconocimiento internacional se fundamenta sobre todo en su labor vinculada a la formación de jóvenes talentos. Entre 2011 y 2013, lideró proyectos de formación en la academia del FC Dallas, antes de integrarse al cuerpo técnico principal. Durante este tiempo, influyó en el desarrollo de futbolistas que luego llegaron a la Major League Soccer (MLS), selecciones nacionales y clubes europeos, como Weston McKennie y Jesús Ferreira, lo que lo proyecta como un experto en detección y potenciación de talento. Esta experiencia resulta especialmente relevante para el actual contexto de la Selección Colombia, que se enfoca en la renovación de su plantilla con miras a futuros torneos internacionales.

El argentino también cuenta con una relación profesional con el técnico colombiano Óscar Pareja. Bazán fue su asistente durante años en FC Dallas, Xolos de Tijuana y Orlando City, con quienes alcanzó logros como la U.S. Open Cup y el Supporters’ Shield en 2016, y una nueva U.S. Open Cup en 2022. Posteriormente, acompañó a Gustavo Lema en Pumas de la UNAM y Audax Italiano en Chile, manteniéndose activo en cuerpos técnicos hasta junio de 2026.

Ante la salida de Amaranto Perea, quien decidió orientar su carrera hacia la dirección de clubes, Bazán llegaría a una estructura que busca mantener la competitividad mientras afronta el desafío de integrar a nuevas generaciones de futbolistas, especialmente con la mente puesta en la Copa América 2028 y las Eliminatorias al Mundial de 2030. Se está a la espera de la confirmación oficial por parte de la Federación sobre el arribo definitivo del argentino al banco tricolor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué José María Bazán es considerado para el cuerpo técnico de la Selección Colombia?

José María Bazán es considerado para el cuerpo técnico por su amplia experiencia en la formación de jóvenes talentos y su capacidad para identificar potencial en nuevas generaciones de futbolistas, lo cual es clave para el proceso de renovación de la Selección Colombia de fútbol. Su paso exitoso por Estados Unidos, México y Chile, además de los títulos logrados junto a Óscar Pareja, refuerzan su perfil como un entrenador que puede aportar a los retos inmediatos del combinado nacional.

¿Cuál es la trayectoria de José María Bazán antes de llegar a la Selección Colombia?

Bazán ha trabajado en diversos clubes y selecciones, destacándose especialmente en la academia y el cuerpo técnico del FC Dallas, donde colaboró en la formación de jugadores que llegaron a la MLS y ligas europeas. También fue asistente de Óscar Pareja en Xolos de Tijuana y Orlando City, logrando títulos como la U.S. Open Cup. Además, participó en procesos juveniles de Venezuela, incluyendo la histórica clasificación al Mundial Sub-20 de 2009, y más recientemente integró el cuerpo técnico en Pumas de la UNAM y Audax Italiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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