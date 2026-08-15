Por: Gol Caracol

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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que estremeció a Colombia el lunes 10 de agosto dejó una profunda huella en distintas ciudades del territorio nacional, ocasionando que miles de personas quedaran damnificadas y necesitadas de ayuda urgente. Ante esta emergencia, la solidaridad de diversos sectores ha sido evidente, tanto desde el ámbito interno del país como a través de aportes internacionales, buscando responder a la apremiante situación de quienes resultaron afectados por este desastre natural.

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En este contexto, la labor de figuras públicas se vuelve fundamental. Es el caso de Juan Guillermo Cuadrado, reconocido futbolista, quien ha decidido actuar de manera proactiva para contribuir con los esfuerzos humanitarios destinados a los damnificados. De acuerdo con la información dada a conocer por su fundación, ya están en marcha las gestiones necesarias para hacer llegar ayuda a las víctimas emergentes de este sismo.

La acción no se ha quedado solo en declaraciones, pues Cuadrado se ha aliado con otros destacados futbolistas de la Selección Colombia, reafirmando el compromiso colectivo en medio de la crisis. Según informó la fundación del jugador, Carlos Cuesta y John Lucumí se sumaron de manera activa a esta iniciativa, canalizando recursos y esfuerzos para favorecer a aquellos departamentos y regiones que figuran entre los más perjudicados por el terremoto.

Las donaciones y ayudas humanitarias se están entregando de manera prioritaria en puntos estratégicos, especialmente en las zonas que sufrieron el mayor impacto. Entre las poblaciones identificadas como de atención urgente, el comunicado oficial menciona Buenaventura, Yuto, Condoto, la población indígena Emberá ubicada en Tutunendo y San José del Palmar. La colaboración entre los futbolistas busca, de este modo, garantizar que la ayuda llegue de primera mano a quienes más lo requieren, demostrando así el alcance y la importancia de la acción solidaria en momentos de dificultad nacional.

Este esfuerzo conjunto también pone de manifiesto el poder de las figuras deportivas para convocar la atención y canalizar recursos hacia las comunidades que atraviesan una crisis, generando esperanza y respaldo a quienes han visto afectadas sus vidas. Así, la unión de Cuadrado, Cuesta y Lucumí suma no solo recursos materiales, sino un mensaje de apoyo desde diferentes ámbitos de la sociedad colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ciudades de Colombia que han recibido ayuda prioritaria tras el terremoto?

Según la información oficial proporcionada por la fundación de Juan Guillermo Cuadrado, las poblaciones que están recibiendo de manera prioritaria la ayuda humanitaria son Buenaventura, Yuto, Condoto, la comunidad indígena Emberá en Tutunendo y San José del Palmar, todas gravemente afectadas por el temblor.

¿Qué acciones están realizando los futbolistas de la Selección Colombia para apoyar a los damnificados por el terremoto?

De acuerdo con el comunicado de la fundación de Cuadrado, Juan Guillermo Cuadrado, junto a Carlos Cuesta y John Lucumí, han iniciado la entrega de donaciones y otros apoyos humanitarios en las regiones más afectadas, trabajando juntos para canalizar la ayuda en puntos estratégicos y asegurarse de que llegue de manera efectiva a quienes más la necesitan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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