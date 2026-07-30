Por: Noticiero 90 minutos

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Luego de oficializar su salida del Pisa de Italia, Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano de 38 años, se enfrentó a un nuevo capítulo en su carrera: la libertad de negociar con cualquier club del mundo, tras finalizar su contrato y convertirse en agente libre. De acuerdo con la información divulgada por el propio Cuadrado a través de sus redes sociales, el jugador expresó palabras de agradecimiento dirigidas tanto a la institución italiana, como a sus compañeros y a la afición, evidenciando con emotividad el cierre de una etapa compleja para su trayectoria. Durante su último año en el Pisa, el colombiano disputó 21 partidos sumando actuaciones en la Serie A y la Copa Italia, logrando anotar un gol, aunque sin la influencia de etapas previas en su carrera.

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En su mensaje de despedida, Cuadrado remató con un escueto pero contundente "Semplicemente grazie", una frase en italiano que condensa gratitud y nostalgia. Según la información disponible, su paso por el club estuvo marcado por las lesiones que limitaron su protagonismo y coincidió con el descenso del equipo a la Serie B, situación que marcó el cierre de un ciclo que no estuvo exento de dificultades. De acuerdo con lo reportado, aunque su rendimiento en el Pisa contrastó con épocas doradas vividas en clubes de gran renombre como Juventus, Inter de Milán, Atalanta, Fiorentina y Chelsea, Cuadrado sigue siendo uno de los futbolistas colombianos con mayor recorrido en el fútbol europeo.

En medio de la expectativa por su futuro, y tras confirmarse su condición de jugador sin contrato, diversos equipos del fútbol colombiano se convirtieron en epicentro de rumores sobre su posible retorno al país. Según la información del artículo, Junior, América e Independiente Medellín han sido mencionados como potenciales destinos para el experimentado mediocampista. No obstante, hasta el momento no existe declaración oficial que confirme una negociación concreta, mientras Cuadrado se encuentra evaluando cuidadosamente sus alternativas.

La expectativa entre los seguidores aumenta, sobre todo entre aquellos aficionados que anhelan verlo nuevamente en el fútbol colombiano tras más de 15 años compitiendo en la élite europea. Por ahora, el futuro inmediato del jugador es incierto, pero la atención mediática y la ilusión de una eventual vuelta al balompié nacional mantienen viva la conversación.

¿Cuáles fueron las razones de la salida de Juan Guillermo Cuadrado del Pisa?

La salida de Juan Guillermo Cuadrado del Pisa estuvo marcada por la finalización de su contrato y un ciclo caracterizado por lesiones y la pérdida de protagonismo, sumados al descenso del equipo a la Serie B. Así lo comunicó el propio jugador en sus redes sociales, agradeciendo al club y a la afición por la experiencia vivida.

¿Qué equipos colombianos suenan como posibles opciones para el regreso de Juan Guillermo Cuadrado?

De acuerdo con la información disponible, Junior, América e Independiente Medellín han sido mencionados en medios como potenciales clubes interesados en fichar a Juan Guillermo Cuadrado. Sin embargo, hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre el club que finalmente lo recibirá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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