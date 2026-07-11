El presidente Gustavo Petro respondió al video en el que Juan Guillermo Cuadrado apareció junto a otros referentes de la Selección Colombia enviándole un saludo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, luego de la participación del combinado nacional en la Copa del Mundo.

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(Vea también: De la Espriella apareció en videollamada con Yerry Mina; James y Quintero le hicieron saludo)

A través de su cuenta de X, el mandatario hizo referencia al asesinato del padre del futbolista y cuestionó el respaldo expresado hacia el nuevo jefe de Estado.

Qué le dijo Petro a Juan Guillermo Cuadrado

En su publicación, Petro recordó el homicidio del padre del jugador y aseguró que, en su criterio, el responsable pudo haber pertenecido a estructuras armadas ligadas al narcotráfico que delinquían en la región.

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“Hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región”, escribió.

En el mismo mensaje agregó:

“Esos hombres hoy los aplaudes y han vuelto al poder, esta vez nacional. Espero no te arrepientas por el bien de nuestro pueblo común”.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Cuadrado no se había pronunciado sobre las declaraciones del presidente.

Este es el trino:

Hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región. Esos hombres hoy los aplaudes y han vuelto al poder, está vez nacional. Espero no te arrepientas… pic.twitter.com/gst7uvI5hv — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 11, 2026

El video de Cuadrado y otros jugadores con Abelardo de la Espriella

La reacción de Petro se produjo después de que Abelardo de la Espriella compartiera una videollamada con varios integrantes de la Selección Colombia tras la eliminación del equipo en el Mundial.

En el video aparecen Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, pero reaccionaron figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Durante la conversación, Mina expresó el respaldo del grupo al presidente electo y le manifestó que, aunque la eliminación mundialista les había dejado tristeza, también estaban contentos por su elección.

Por su parte, Abelardo de la Espriella agradeció el gesto de los futbolistas, reconoció el esfuerzo realizado durante el torneo y les manifestó su respaldo frente a las críticas recibidas por la eliminación.

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