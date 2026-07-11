La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, hizo un balance crítico sobre la relación entre su país y Colombia durante la administración de Gustavo Petro y aseguró que, a su juicio, en ese periodo se desaprovecharon oportunidades para fortalecer los vínculos bilaterales.

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En una entrevista concedida a Semana, la dirigente peruana afirmó que los lazos entre ambas naciones se debilitaron durante los últimos cuatro años y manifestó su expectativa de que esa situación cambie con la llegada del nuevo Gobierno colombiano.

Estas son sus declaraciones:

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Keiko Fujimori dijo que Colombia y Perú vivieron “cuatro años perdidos”

Durante la conversación, Fujimori sostuvo que la relación entre los dos países perdió fuerza en el último cuatrienio y consideró que hubo un retroceso en lugar de un mayor acercamiento.

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“Yo creo que fueron cuatro años perdidos en los que, en vez de potenciar nuestras relaciones, lamentablemente se fueron debilitando”, afirmó.

Pese a esa crítica, la presidenta electa aseguró que no vale la pena quedarse anclados en el pasado y expresó su confianza en que ambos países puedan abrir una nueva etapa de cooperación.

Según explicó, ese trabajo también podría extenderse a otros miembros de la Comunidad Andina, como Ecuador y Bolivia, mediante el desarrollo de políticas públicas y proyectos conjuntos.

Qué dijo Keiko sobre Abelardo de la Espriella

En otro momento de la entrevista, Fujimori saludó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y aseguró que el futuro Gobierno peruano trabajará con la administración que fue proclamada por las autoridades electorales colombianas.

Al ser consultada sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de no reconocer ese resultado, respondió que, para ella, el criterio determinante es el pronunciamiento de las instituciones encargadas del proceso electoral.

“Para mí lo importante es qué señalan las instituciones electorales. Los organismos electorales en Colombia han dado como ganador a Abelardo de la Espriella. El futuro Gobierno del Perú trabajará con el presidente que estos organismos han proclamado. Lo demás es irrelevante”, señaló.

Presidenta electa de Perú espera fortalecer la relación bilateral

Fujimori concluyó que existe un amplio margen para fortalecer la relación entre Colombia y Perú en los próximos años, especialmente en asuntos económicos, comerciales y de integración regional.

En ese sentido, manifestó su intención de avanzar en una agenda conjunta con el nuevo Gobierno colombiano y con otros países de la región, con el propósito de reforzar la cooperación y el desarrollo de iniciativas compartidas.

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