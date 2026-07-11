La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, habló sobre la crisis política en Colombia y lanzó un mensaje al presidente Gustavo Petro por su decisión de no reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella.

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Sus declaraciones fueron entregadas en una entrevista con Semana, en la que también habló sobre la situación política de su país y el panorama de la derecha en América Latina.

Al ser consultada por la postura adoptada por Petro tras las elecciones presidenciales colombianas, Fujimori fue enfática al restarle importancia y aseguró que lo importante es lo que señalaron las autoridades electorales de Colombia.

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“Lo importante es lo que señalan las instituciones electorales. Los organismos electorales en Colombia han dado como ganador a Abelardo De La Espriella. El futuro Gobierno del Perú trabajará con el presidente que estos organismos han proclamado. Lo demás es irrelevante”, indicó Fujimori.

La mandataria electa peruana sostuvo que las democracias deben respetar las decisiones de los ciudadanos y expresó su confianza en que el nuevo gobierno colombiano pueda iniciar su mandato con normalidad. En ese sentido, manifestó que espera fortalecer las relaciones entre ambos países una vez asuman sus respectivos gobiernos.

Durante la entrevista, Fujimori también destacó la llegada de gobiernos de derecha en la región y señaló que existe una oportunidad para fortalecer la cooperación en temas como seguridad, lucha contra el crimen organizado e inversión.

FInalmente, la presidenta electa peruana también se refirió a la relación con Donald Trump, al afirmar que espera mantener una comunicación cercana con el mandatario estadounidense para impulsar acuerdos de cooperación y fortalecer la economía peruana, además de coordinar acciones frente a amenazas comunes como el narcotráfico y el crimen transnacional.

Gustavo Petro insiste en desconocer triunfo de Abelardo de la Espriella

Las declaraciones se producen en medio de la crisis política desatada luego de que Gustavo Petro insistiera en desconocer la elección de Abelardo de la Espriella, al sostener que el verdadero ganador de los comicios fue Iván Cepeda y denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Además, sectores cercanos al Gobierno impulsan una demanda de nulidad contra la elección presidencial ante el Consejo de Estado, aunque expertos consideran que las posibilidades de que prospere son reducidas.

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