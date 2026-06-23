El avance del conteo oficial en las elecciones presidenciales de Perú 2026 ha consolidado una ventaja estrecha pero decisiva para Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, sobre su rival de izquierda Roberto Sánchez, en una de las contiendas más reñidas de los últimos años en el país andino.

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Con más del 99 % de las actas escrutadas, Fujimori alcanza alrededor del 50,11 % de los votos válidos, mientras que Sánchez registra cerca del 49,88 %, según los últimos reportes del organismo electoral y medios internacionales que siguen el proceso. La diferencia es de poco más de 42.097 votos, según recogió El Tiempo, un margen que los analistas consideran difícil de revertir.

El estrecho resultado ha mantenido en vilo al país, marcado por denuncias, cuestionamientos al voto en el exterior y solicitudes de revisión de actas por parte del equipo de Sánchez. Sin embargo, misiones de observación internacional, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, han señalado que el proceso electoral se ha desarrollado con normalidad.

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De confirmarse la tendencia, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y figura clave de la derecha peruana, asumiría la Presidencia el próximo 28 de julio de 2026, lo que marcaría su llegada al poder tras varios intentos previos en elecciones pasadas.

El eventual triunfo también significaría el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno en un contexto de fuerte polarización política, con un país dividido entre zonas urbanas y rurales, y con profundas tensiones acumuladas tras los últimos procesos electorales.

Roberto Sánchez no reconocería los resultados en Perú

Desde el entorno de Roberto Sánchez se han presentado reclamos sobre supuestas irregularidades en el escrutinio, especialmente en el conteo de peruanos en el extranjero, aunque la autoridad electoral ha defendido la transparencia del proceso y ha descartado alteraciones.

El aspirante de izquierda cuestionó la transparencia del proceso y advirtió que no reconocerá la proclamación oficial mientras no se atiendan sus reclamos y dijo que no aceptará el resultado.

La postura del dirigente intensifica el clima de polarización en el país andino, donde sectores políticos y sociales se mantienen divididos frente a la legitimidad del proceso electoral, pese a los llamados de las autoridades a esperar la culminación del conteo y las instancias de verificación.

El panorama es comparado con lo ocurrido en Colombia durante recientes elecciones presidenciales, cuando la estrecha diferencia entre los candidatos llevó a cuestionamientos iniciales sobre el conteo y a pedidos de revisión de resultados en medio de un ambiente de alta tensión política.

Los cierres ajustados alimentan la desconfianza de algunos sectores, mientras los organismos electorales insisten en la validez del procedimiento oficial como único mecanismo para definir al ganador.

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