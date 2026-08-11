El Gobierno de El Salvador anunció este martes el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, luego del terremoto que sacudió al país durante la mañana de este lunes 10 de agosto y que dejó una emergencia en diferentes zonas.

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El anuncio fue hecho por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien explicó a través de su cuenta de X que la ayuda fue solicitada directamente desde el Gobierno colombiano y estará enfocada en insumos para atender a las familias afectadas.

De acuerdo con el mandatario, las autoridades colombianas le informaron que los equipos de rescate, médicos y demás organismos de emergencia están desplegados, por lo que, por ahora, no requieren el envío de personal especializado desde El Salvador.

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Bukele indicó que, en respuesta a la solicitud, su Gobierno decidió enviar dos aviones de carga con los elementos necesarios para apoyar la atención de las personas afectadas por la emergencia.

“Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”, indicó Bukele.

El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto. Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación,… — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 11, 2026

Según explicó, el primer avión con ayudas partirá hoy en la noche y el segundo lo hará mañana. El presidente salvadoreño también manifestó que su Gobierno permanecerá atento a la evolución de la emergencia y dejó abierta la posibilidad de entregar otro tipo de apoyo si las autoridades colombianas lo consideran necesario.

“Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo”, afirmó Bukele.

Por último, el primer mandatario de El Salvador envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por el terremoto y a las personas que resultaron heridas.

Otra ayuda internacional para Colombia

El anuncio de El Salvador se conoció como una de las primeras ayudas internacionales destinadas a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto.

Horas antes, Estados Unidos había anunciado un paquete de 15,5 millones de dólares para apoyar la respuesta humanitaria en Colombia tras el fuerte sismo. El Gobierno estadounidense confirmó que los recursos serían destinados a atender las consecuencias de la emergencia.

En el caso de El Salvador, la ayuda tendrá una modalidad diferente, pues no se trata de una transferencia económica, sino del envío de insumos directamente hacia Colombia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.