El gobierno de Venezuela entregó una nueva actualización sobre la emergencia causada por los terremotos que sacudieron al país y confirmó que el número de fallecidos llegó a 4.118. El reporte oficial también señala que 16.740 personas resultaron heridas, mientras que 6.462 fueron rescatadas desde que comenzaron las labores de atención.

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El balance, divulgado con corte al 10 de julio de 2026, refleja que la emergencia sigue dejando miles de damnificados y mantiene desplegadas las operaciones de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria en las zonas más afectadas.

Casi 18.000 personas quedaron sin vivienda por los terremotos

Según el consolidado oficial, 17.907 personas perdieron sus viviendas como consecuencia de los daños ocasionados por los sismos. Además, 17.266 ciudadanos permanecen alojados en 89 albergues temporales habilitados por las autoridades.

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El informe también señala que 86.794 familias han recibido algún tipo de asistencia desde el inicio de la emergencia, mientras continúan las labores para atender a quienes siguen afectados por el desastre.

Así avanza la atención a los damnificados en Venezuela

Las autoridades informaron que, como parte de la respuesta humanitaria, se han distribuido 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua potable en las zonas impactadas.

El balance agrega que cerca de 30.000 pacientes han recibido atención médica y que las labores son apoyadas por más de 30.000 efectivos, 29.843 voluntarios y 3.454 rescatistas internacionales, quienes continúan participando en las operaciones de búsqueda y asistencia.

Con este nuevo reporte, el Gobierno venezolano mantiene el monitoreo de una de las mayores emergencias registradas recienteme nte en el país, mientras avanzan las tareas para atender a los miles de afectados por los terremotos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.