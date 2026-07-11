Venezuela respondió este sábado a las recientes declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 y aseguró que no contempla articular ese proceso con su administración.

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A través de un comunicado oficial, Caracas afirmó que recibió “con extrañeza” las declaraciones del mandatario electo colombiano y reiteró que la recuperación de las regiones golpeadas por la tragedia corresponde exclusivamente al Estado venezolano.

Este es el comunicado:

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#MUNDO | Gobierno de Venezuela señala en un comunicado que “ha observado con extrañeza” las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, sobre “amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del… pic.twitter.com/SgSPQabztN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 11, 2026

Venezuela descartó coordinar la reconstrucción con el gobierno de De la Espriella

En el pronunciamiento, el gobierno venezolano señaló que ya activó sus capacidades institucionales, técnicas y productivas para atender la emergencia y sostuvo que será el propio Estado el encargado de dirigir la planificación y ejecución de las obras de recuperación.

Aunque agradeció las manifestaciones de solidaridad recibidas de distintos países y organismos internacionales, precisó que cualquier cooperación será definida bajo sus propios mecanismos y dejó claro que, “a la fecha no está prevista articulación alguna con el gobierno electo de Colombia”.

¿Qué había dicho De la Espriella sobre Venezuela?

La respuesta de Caracas se produjo después de que Abelardo de la Espriella asegurara que Colombia debía asumir un papel protagónico en la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos.

“La reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia con todo lo que ello implique”, afirmó el presidente electo durante una intervención pública.

Además, le pidió al ministro de Defensa designado, Jorge Eduardo Mora, revisar la capacidad del cuerpo de ingenieros militares para avanzar en convenios que permitan participar en ese proceso junto con la empresa privada.

“Necesito que revisemos cómo está el estado de nuestro cuerpo de ingenieros reconstructores porque esto hay que hacerlo de manera conjunta entre nuestros ingenieros militares y la empresa privada“, manifestó.

Con el comunicado divulgado este 11 de julio, el Gobierno de Delcy Rodríguez dejó claro que, por ahora, la reconstrucción de las zonas afectadas será liderada exclusivamente por el Estado venezolano y que no contempla una coordinación con la administración que encabezará De la Espriella a partir del 7 de agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.