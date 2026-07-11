Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar luego de un nuevo mensaje del presidente Donald Trump, quien aseguró que ya dejó instrucciones para responder con un ataque de gran magnitud luego de recibir información de Israel sobre un supuesto plan para asesinarlo.
(Vea también: Duró poco la tregua: Estados Unidos vuelve a bombardear Irán después de anuncio de Trump)
La llegada de Petro a la Casa Blanca
El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.
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