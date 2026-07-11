El pronunciamiento fue publicado por Trump en su red social Truth Social, donde afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen instrucciones precisas para responder de inmediato a cualquier atentado en su contra atribuido a Irán.

Trump agregó que las órdenes ya fueron impartidas y permanecerán vigentes durante al menos un año, con posibilidad de ser prorrogadas. Además, aseguró que el Ejército estadounidense está “listo, dispuesto y capacitado” para ejecutar una ofensiva que, según sus palabras, “destruiría por completo todas las zonas de Irán” si se concreta un atentado en su contra.

Las declaraciones se conocen pocos días después del funeral del líder supremo iraní, Ali Khamenei, donde, según medios internacionales, se escucharon consignas y se exhibieron pancartas con llamados a la muerte del mandatario estadounidense.

Trump ha sostenido en varias ocasiones que continúa siendo uno de los principales objetivos del régimen iraní debido a las decisiones tomadas durante su administración frente a Teherán.

La advertencia también llega en un momento de alta tensión entre ambos países. Aunque en las últimas semanas se han desarrollado contactos diplomáticos para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Esas negociaciones siguen sin avances significativos y Washington mantiene la presión sobre Teherán. Días atrás, Trump advirtió que Estados Unidos logrará un acuerdo con Irán o “terminará el trabajo”, en referencia a una posible acción militar.

No es la primera vez que Trump habla de plan de Irán para asesinarlo

Las amenazas entre Washington y Teherán tienen antecedentes de varios años, especialmente desde la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque ordenado por Trump en 2020.

Desde entonces, funcionarios estadounidenses advierten sobre posibles planes iraníes para atentar contra el mandatario. Ahora, con las declaraciones de Trump, se vuelve a presentar una delicada situación en Medio Oriente luego de la firma de una tregua que no duró.