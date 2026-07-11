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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Jul 11, 2026 - 5:56 am

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar luego de un nuevo mensaje del presidente Donald Trump, quien aseguró que ya dejó instrucciones para responder con un ataque de gran magnitud luego de recibir información de Israel sobre un supuesto plan para asesinarlo.

(Vea también: Duró poco la tregua: Estados Unidos vuelve a bombardear Irán después de anuncio de Trump)

El pronunciamiento fue publicado por Trump en su red social Truth Social, donde afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen instrucciones precisas para responder de inmediato a cualquier atentado en su contra atribuido a Irán.

“1.000 misiles están listos y preparados, apuntando a la República Islámica de Irán, con miles más que seguirán inmediatamente si el Gobierno iraní actúa conforme a su amenaza de asesinar, o intentar asesinar, al presidente de Estados Unidos, en este caso, a mí”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

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Trump agregó que las órdenes ya fueron impartidas y permanecerán vigentes durante al menos un año, con posibilidad de ser prorrogadas. Además, aseguró que el Ejército estadounidense está “listo, dispuesto y capacitado” para ejecutar una ofensiva que, según sus palabras, “destruiría por completo todas las zonas de Irán” si se concreta un atentado en su contra.

Las declaraciones se conocen pocos días después del funeral del líder supremo iraní, Ali Khamenei, donde, según medios internacionales, se escucharon consignas y se exhibieron pancartas con llamados a la muerte del mandatario estadounidense.

Trump ha sostenido en varias ocasiones que continúa siendo uno de los principales objetivos del régimen iraní debido a las decisiones tomadas durante su administración frente a Teherán.

La advertencia también llega en un momento de alta tensión entre ambos países. Aunque en las últimas semanas se han desarrollado contactos diplomáticos para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Esas negociaciones siguen sin avances significativos y Washington mantiene la presión sobre Teherán. Días atrás, Trump advirtió que Estados Unidos logrará un acuerdo con Irán o “terminará el trabajo”, en referencia a una posible acción militar.

No es la primera vez que Trump habla de plan de Irán para asesinarlo

Las amenazas entre Washington y Teherán tienen antecedentes de varios años, especialmente desde la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque ordenado por Trump en 2020.

Desde entonces, funcionarios estadounidenses advierten sobre posibles planes iraníes para atentar contra el mandatario. Ahora, con las declaraciones de Trump, se vuelve a presentar una delicada situación en Medio Oriente luego de la firma de una tregua que no duró.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.

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