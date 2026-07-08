El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el tablero geopolítico mundial con unas declaraciones incendiarias. Durante el inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Otan en Ankara, Turquía, el mandatario norteamericano anunció el fin definitivo del acuerdo marco de alto el fuego con Irán. Junto al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, Trump fue tajante ante la prensa al sentenciar que las negociaciones terminaron porque, según él, los dirigentes iraníes “son basura”.

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Trump justificó su drástica postura atacando sin piedad al régimen de Teherán, tildándolos de “gente enferma, mala y violenta” que usaría un arma nuclear de inmediato si la tuviera en sus manos. Para el jefe de Estado, insistir en el diálogo es una total pérdida de tiempo porque considera a las autoridades iraníes como un grupo de mentirosos que niegan ante los medios los pactos acordados sobre el control atómico. “¿Qué les pasa? Están majara”, disparó sin filtros.

La furia de Trump también se tradujo en acciones militares directas en el terreno. El presidente confirmó que las fuerzas de Estados Unidos atacaron “muy duro” el territorio iraní la noche anterior. Según explicó, la Casa Blanca había garantizado un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Jamenéi —quien murió en los ataques iniciales de la guerra que estalló el pasado 28 de febrero—, pero el régimen rompió la tregua lanzando cohetes contra buques internacionales. “Ellos juegan sucio, van a por todo el mundo, probablemente hasta yo haya estado en su lista de personas a eliminar”, especuló el mandatario.

En el plano humanitario, Trump lanzó una grave acusación contra el régimen al asegurar que han matado a 54.000 personas que participaban en las protestas civiles de enero pasado. El mandatario argumentó que los ciudadanos no han podido hacerse con el poder porque las fuerzas gubernamentales los masacraron con metralletas mientras la población civil no tenía fusiles para defenderse. Además, acusó a Irán de causar la muerte de miles de soldados estadounidenses a lo largo del tiempo, una afirmación que contrasta con las cifras oficiales de la actual guerra, donde solo constan 16 soldados norteamericanos muertos en combate.

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A pesar de su evidente pesimismo y de reiterar que no le gusta esa gente, Trump dejó una pequeña ventana abierta para la diplomacia técnica. El presidente señaló que permitirá que sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, sigan conversando con las delegaciones iraníes si así lo desean, aunque reiteró que, desde su perspectiva personal, el proceso está completamente muerto.

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