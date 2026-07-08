La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó una denuncia que comenzó a circular en redes sociales luego de que el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, afirmara que un supuesto ciudadano fallecido había sido designado como jurado de votación en un consulado de Estados Unidos durante las elecciones presidenciales.

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“Este jurado de votación que firma aquí falleció hace 22 años, pero resucitó para la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos. esa es la patria milagro los muertos votan y son jurados. Más corrupción en el video”, escribió ocampo en X.

La publicación rápidamente generó reacciones y dudas entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la transparencia del proceso electoral en el exterior y pidieron explicaciones a la Registraduría.

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Registraduría explicó por qué la denuncia era falsa

Luego de revisar la información, la entidad indicó que el ciudadano señalado no ha fallecido y sí participó como jurado durante la jornada electoral en el consulado correspondiente.

Además, precisó que parte de la confusión se originó por un error en el diligenciamiento del formulario E-14, documento utilizado para registrar a los jurados de votación. Tras contrastar las actas y demás documentos oficiales, la entidad concluyó que el proceso se desarrolló con normalidad y que no hubo afectación alguna a la votación.

“La confusión se originó porque en el formulario E-14 de delegados (cónsul/embajador), el jurado omitió un dígito en su número de identificación”, indicó la entidad sobre el caso.

Tras aclarar el caso, el registrador nacional advirtió que la difusión de información sin verificar puede afectar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral.

En ese sentido, reiteró que cualquier denuncia sobre posibles irregularidades debe presentarse por los canales oficiales para que pueda ser revisada con base en las pruebas.

@alejoocampog no es cierto que una persona fallecida haya sido jurado de votación en la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos. La cédula 13.542.717 corresponde a Francisco Leonidas Vargas Corredor, quien prestó el servicio como jurado de votación en la mesa 3 del puesto… pic.twitter.com/YGv6wEFhbl — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) July 8, 2026

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