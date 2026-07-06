Las acusaciones sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales ya tienen repercusiones judiciales. Thomas Greg & Sons interpuso una denuncia penal contra el exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, exmagistrado de la Corte Constitucional y del CNE, al considerar que sus señalamientos contra la empresa carecen de pruebas y afectan su reputación.

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De acuerdo con Blu Radio, la acción fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Mauricio Pava Lugo, en calidad de apoderado. En el documento solicita que se investiguen las declaraciones y publicaciones realizadas por Pérez, quien en los últimos días ha atribuido a la empresa un supuesto papel en la alteración de los resultados electorales.

De acuerdo con la denuncia, el exfuncionario difundió mensajes en los que aseguró que la compañía habría intervenido en el proceso electoral mediante la manipulación de los formularios E-14 y otros mecanismos tecnológicos. Para la empresa, esas afirmaciones no cuentan con respaldo probatorio y han contribuido a sembrar dudas sobre la transparencia de las elecciones.

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El escrito también sostiene que las publicaciones del exsuperintendente no solo comprometen el buen nombre, sino que afectan la credibilidad de las instituciones encargadas de organizar y vigilar los comicios, al poner en entredicho la legitimidad del proceso sin que, según la empresa, existan evidencias que sustenten esas denuncias.

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Por esa razón, la defensa de Thomas Greg & Sons pidió a la Fiscalía establecer si las actuaciones de Pérez pueden configurar delitos como perturbación de certamen democrático, hostigamiento u otras conductas contempladas en la legislación penal.

La denuncia se conoce en medio de las controversias surgidas después de las elecciones presidenciales, en las que distintos sectores han insistido en denunciar un supuesto fraude. No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el escrutinio nacional y certificó oficialmente la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo.

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