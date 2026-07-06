Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una menor de tres años falleció este lunes en la noche tras ser atropellada en el barrio Terrazas del Tejar de Ibagué, cuando un vehículo particular realizaba una maniobra de reversa. La niña fue trasladada a la Unidad de Salud Ibagué del Sur, pero ingresó sin signos vitales por la gravedad de las lesiones.

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La Secretaría de Movilidad de Ibagué lamentó el fallecimiento de una menor de tres años de edad, ocurrido en la noche del lunes 6 de julio en el barrio Terrazas del Tejar. El siniestro se registró aproximadamente a las 7:30 p. m., cuando un vehículo particular de placas GHM-747 se vio involucrado en el atropello.

La niña fue trasladada de inmediato a la Unidad de Salud Ibagué del Sur; sin embargo, por la gravedad de las lesiones causadas, ingresó al centro asistencial sin signos vitales. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, no fue posible reanimar a la menor. El Grupo de Criminalística y las autoridades de tránsito procedieron a levantar el cuerpo de prueba técnica en el lugar de los hechos.

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Medidas de seguridad que se verificaron

La conductora del vehículo resultó ilesa de la colisión. Los protocolos de control mostraron que la prueba de embriaguez practicada fue negativa y la documentación del automotor se encontraba al día. No obstante, las investigaciones preliminares apuntan a que la hipótesis del accidente corresponde a una maniobra de reversa imprudente, sin una verificación adecuada del entorno y la presencia de peatones.

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Camilo Martínez, secretario de Movilidad, expresó: “Lamentamos profundamente este hecho que hoy enluta a una familia ibaguereña. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Este siniestro nos recuerda la importancia de extremar todas las medidas de precaución al conducir, especialmente al realizar maniobras como el reverso, verificando siempre el entorno y la posible presencia de peatones, en especial de niños y adultos mayores. Un segundo de distracción puede tener consecuencias irreparables”.

Las autoridades de tránsito continúan con las investigaciones para establecer con precisión todas las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.

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