El Gobierno nacional adjudicó los contratos para la elaboración de los retratos oficiales del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, obras que pasarán a integrar la colección institucional de la Casa de Nariño y de la Vicepresidencia de la República al término de sus mandatos.

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De acuerdo con la información proporcionada por Caracol Radio, el retrato del jefe de Estado tendrá un costo de 75 millones de pesos, mientras que la pintura de la vicepresidenta fue contratada por 45,5 millones de pesos. En conjunto, las dos obras representan una inversión de 120,5 millones de pesos.

Los retratos hacen parte del protocolo que conserva la memoria histórica de quienes han ocupado la Presidencia y la Vicepresidencia de Colombia. Una vez concluyan sus funciones, las obras serán instaladas en el hall principal de la Casa de Nariño y en la sede de la Vicepresidencia, donde reposan las imágenes oficiales de anteriores mandatarios y vicepresidentes.

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La contratación se conoce a pocas semanas de la finalización del actual Gobierno y en medio del proceso de transición hacia la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los artistas seleccionados para elaborar los retratos ni las características que tendrán las obras, más allá de los valores establecidos en los contratos adjudicados.

¿Por qué se elaboran retratos oficiales de los presidentes y vicepresidentes?

La elaboración de retratos oficiales hace parte de una tradición protocolaria del Estado colombiano. Una vez concluyen su periodo, los presidentes y vicepresidentes pasan a integrar la galería histórica de la Casa de Nariño y de la Vicepresidencia de la República, donde se conservan las imágenes de quienes han ocupado esos cargos a lo largo de los años.

Estas obras tienen un carácter institucional y buscan preservar la memoria de cada administración. Por ello, son exhibidas de manera permanente junto a los retratos de los anteriores mandatarios y vicepresidentes que han hecho parte de la historia reciente del país.

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