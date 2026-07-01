Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Secretaría de Salud de Ibagué ordenó el cierre temporal de una peluquería ubicada en un barrio de la comuna Nueve, luego de que un operativo de inspección, vigilancia y control evidenciara graves incumplimientos a la normatividad sanitaria. Durante la visita, las autoridades encontraron una plaga de cucarachas y deficiencias en el manejo de los residuos, condiciones que representaban un riesgo para la salud de trabajadores y clientes.

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Como resultado de la inspección, la autoridad sanitaria impuso la medida de cierre inmediato del establecimiento, el cual no podrá volver a prestar sus servicios hasta que corrija todas las observaciones realizadas y supere una nueva verificación por parte de la Secretaría de Salud. La Administración Municipal indicó que el objetivo es garantizar que los negocios cumplan con las condiciones exigidas para proteger a los usuarios.

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La secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán, aseguró que este tipo de controles continuarán en diferentes sectores de la ciudad. “Nuestra prioridad es proteger la salud de los ibaguereños. No vamos a permitir que establecimientos que incumplen las normas sanitarias pongan en riesgo a la comunidad. Nuestro compromiso es velar porque los ciudadanos reciban servicios en espacios seguros y que cumplan con todas las condiciones sanitarias”, afirmó la funcionaria.

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Desde la Alcaldía de Ibagué también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar establecimientos donde se evidencien posibles incumplimientos sanitarios. Las personas pueden reportar estos casos a través del correo electrónico salud@ibague.gov.co, con el fin de que las autoridades realicen las verificaciones correspondientes y adopten las medidas necesarias para proteger la salud pública.

La Administración Municipal reiteró que los operativos de inspección, vigilancia y control se mantendrán de manera permanente en la ciudad como parte de las estrategias para garantizar que los establecimientos abiertos al público operen bajo las condiciones sanitarias establecidas por la ley.

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