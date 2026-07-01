Así como hay movimientos económicos de cara al empalme presidencial, una empresa gigantesca del país quedó en el foco de la atención por un cambio que salió a flote desde 2026.

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La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó formalmente la fusión abreviada entre las compañías Cementos Argos S.A. y Concretos Argos S.A.S. La Junta Directiva de Cementos Argos ya había aprobado este compromiso corporativo desde el pasado 17 de marzo.

Cementos Argos S.A. informó de manera oficial la recepción de la notificación estatal. El mecanismo legal estipula que si una empresa posee más del 90 % de participación en otra, puede fusionarse sin liquidar o disolver a la sociedad absorbida.

Este requerimiento se cumple plenamente debido a que Cementos Argos figura como el único accionista de Concretos Argos S.A.S. Además, ambas sociedades desarrollan actividades comerciales complementarias en el mercado nacional.

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Según informó la compañía constructora, “la operación permitirá avanzar hacia una estructura más simple, ágil y eficiente, manteniendo la continuidad de las operaciones y fortaleciendo la propuesta de valor para los clientes y accionistas”.

Los directivos aclararon que esta integración empresarial no impone a los inversionistas una mayor responsabilidad civil. Tampoco implica para ellos ninguna desmejora en sus derechos patrimoniales vigentes.

“En todo caso, en cumplimiento de la ley, se indica que los accionistas ausentes o disidentes podrían ejercer el derecho de retiro, si tuvieren una causal legal que permitiera su ejercicio, de conformidad con lo previsto en la Ley 222 de 1995”, indicó la empresa.

Este movimiento no pasa desapercibido a nivel nacional por el reconocimiento público que tiene esa organización, de renombre durante varias décadas.

¿Quién es el dueño de grupo Argos en Colombia?

Grupo Argos no tiene un dueño único en Colombia. Es una sociedad anónima listada en Bolsa, con muchos accionistas, y su control se reparte entre inversionistas institucionales y privados.

El mayor accionista visible de Cementos Argos es Grupo Argos S. A., que al cierre de 2025 tenía 55,0% de las acciones ordinarias, según su composición accionaria.

Eso no significa que una sola persona controle todo el conglomerado. Grupo Argos es una ‘holding’ colombiana con inversiones en infraestructura, energía, concesiones y materiales de construcción.

La administración diaria recae en su estructura corporativa y en su presidente, cargo que ocupa Jorge Mario Velásquez. Él lidera la compañía, pero no es su propietario exclusivo.

Pertenece a una base accionaria amplia, con participación de inversionistas institucionales y privados. Entre ellos figuran fondos de pensiones y otros tenedores de acciones.

En resumen, el dueño de Grupo Argos en Colombia no es una sola persona, sino el conjunto de sus accionistas. La compañía mantiene un gobierno corporativo propio de una empresa listada.

¿Cuánto lleva el grupo Argos en Colombia?

Grupo Argos lleva en Colombia más de 90 años. La compañía nació el 27 de febrero de 1934, fecha que marca el inicio de su trayectoria empresarial en el país.

Desde entonces, el grupo se consolidó como uno de los conglomerados más antiguos y relevantes de la infraestructura colombiana. Su historia comenzó alrededor de Cementos Argos y luego se expandió a otros negocios.

Hoy Grupo Argos opera como ‘holding’ de inversiones con presencia en cemento, energía e infraestructura. Esa evolución explica por qué su nombre sigue siendo central en la economía nacional casi un siglo después de su fundación.

La compañía mantiene su sede principal en Colombia y conserva una estructura accionaria local. En sus reportes corporativos, además, muestra una operación de largo plazo con activos e inversiones dentro y fuera del país.

Su recorrido, con 92 años, incluye expansión regional, consolidación bursátil y participación en proyectos de infraestructura clave. También refleja cómo una empresa nacida en el país terminó convirtiéndose en una multilatina.

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