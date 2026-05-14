La compañía Cementos Argos, una de las empresas industriales más importantes del país y del Grupo Empresarial Antioqueño, avanza en una de las transformaciones corporativas más ambiciosas de su historia. La organización confirmó que iniciará un proceso de separación operativa que dará origen a dos compañías independientes: Argos Materials, enfocada en Estados Unidos, y Argos Latam, encargada del negocio en Colombia, Centroamérica y el Caribe.

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El anuncio marca un cambio estructural profundo en el modelo empresarial de la cementera, con el que busca acelerar el crecimiento, aumentar la flexibilidad estratégica y maximizar la generación de valor para los accionistas hacia 2030.

Según explicó Tomás Restrepo, vicepresidente ejecutivo de Cementos Argos, durante la presentación de resultados financieros, el proceso de separación tomará aproximadamente 24 meses. Durante ese periodo, ambas plataformas operarán con estructuras directivas propias, estrategias diferenciadas y autonomía regional.

Qué se sabe de la separación de Cemento Argos

El nuevo modelo responde a una evolución estratégica que la empresa ya venía ejecutando en los últimos años. Entre los pasos previos se destacan la separación de Argos USA, su preparación para cotizar en la Bolsa de Nueva York, la combinación del negocio con Summit Materials y la posterior venta de esa inversión a Quikrete en 2025.

Con esta reorganización, Argos Materials concentrará sus operaciones en el mercado estadounidense, donde la compañía ve oportunidades atractivas en el negocio de agregados para construcción, impulsadas por un déficit estructural de oferta y perspectivas de retorno a largo plazo. Esta nueva compañía será liderada por Jason Teter, ejecutivo con amplia experiencia en el sector de materiales en Estados Unidos.

Por su parte, Argos Latam integrará las operaciones en quince geografías fuera de Estados Unidos bajo el liderazgo de Carlos Horacio Yusty, actual vicepresidente de la Regional Colombia. Su reto será fortalecer la eficiencia operacional, capturar sinergias y expandir la presencia regional en mercados estratégicos.

Uno de los focos más llamativos será Venezuela, donde la empresa proyecta aumentar sus exportaciones hasta alcanzar cerca de 5.000 toneladas mensuales en 2026, apostando a una recuperación gradual del mercado y a su infraestructura logística ya instalada.

Centro corporativo y nuevos liderazgos

Durante la transición, Cementos Argos contará con un Centro de Soporte Corporativo encargado de coordinar la transformación, definir la gobernanza y diseñar la hoja de ruta estratégica. Este proceso será liderado por Restrepo junto con los CEO regionales.

Dentro de los nombramientos clave también destaca la llegada de Natalia Ochoa como nueva vicepresidenta financiera, tras haber participado en operaciones estratégicas recientes como la combinación con Summit Materials y la monetización del negocio en Estados Unidos.

El acompañamiento estratégico estará a cargo de Juan Esteban Calle, presidente de la Junta Directiva, quien supervisará la implementación del modelo sin asumir funciones operativas directas.

Una apuesta por el crecimiento global

La compañía aseguró que esta evolución organizacional no modifica los objetivos financieros previamente comunicados al mercado. Por el contrario, busca profundizar el compromiso con la creación de valor sostenible y preparar a cada negocio para competir con mayor agilidad en entornos regionales distintos.

La separación representa, en términos prácticos, el nacimiento de dos empresas especializadas a partir de una misma organización histórica. Con ello, Cementos Argos busca replicar estrategias corporativas globales que han permitido a grandes conglomerados liberar valor y acelerar su expansión internacional.

Así, una de las compañías más grandes de Colombia entra en una nueva etapa empresarial que redefine su estructura, su presencia internacional y su futuro dentro de la industria de materiales de construcción en América.

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