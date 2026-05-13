Asofondos aseguró que respetará la decisión temporal del Consejo de Estado que suspendió el traslado de $ 5 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones.

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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó en Blu Radio que antes del fallo judicial las administradoras estaban listas para hacer la transferencia, pero que la orden del alto tribunal cambió de inmediato el panorama legal.

Asimismo, resaltó que el dinero está listo para ser enviado a Colpensiones y rechazó las peligrosas noticias falsas que hablan de un envío de los fondos al exterior.

Según afirmó, mientras la medida actual esté vigente, los recursos deberán permanecer ahorrados en los fondos privados y no serán trasladados a Colpensiones.

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Velasco defendió que la prioridad debe ser proteger el ahorro pensional de los trabajadores y no usar esos recursos para cubrir gastos corrientes del Estado.

Señaló que la reforma pensional plantea una lógica diferente a la de la Ley 100, pues busca conservar el ahorro individual en lugar de gastarlo inmediatamente, lo que, según él, resulta más conveniente para la economía nacional.

El dirigente también respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro, quien calificó a los fondos privados de “ladrones” y “vampiros”. Velasco rechazó esos señalamientos y negó que el dinero de los afiliados esté fuera del país o se use irregularmente.

Asimismo, envió un mensaje de tranquilidad sobre el pago de las pensiones y aseguró que Colpensiones cuenta con recursos suficientes para responder a las obligaciones actuales.

Asofondos da cifras y desmiente acusaciones de Petro

Velasco hizo énfasis en que el dinero de los fondos privados está en el país y que corresponde a los cotizantes enteramente.

“La gran mayoría, el 90 y pico por ciento de esa plata, está invertida en Colombia. Permanece en cuentas de ahorro individual. No tiene sentido decir que la sacamos del país. Estamos vigilados por el Estado y le mandamos reportes diarios a la Superfinanciera. No podemos disponer de recursos que no son nuestros. En 30 años no hemos perdido un peso. Se siembran noticias falsas con visiones que se alejan de la realidad y de los hechos. Nosotros administramos recursos de los colombianos con nombre propio”, sentenció en diálogo con esa emisora.

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