Por: VALORA ANALITIK

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Cencosud sigue ajustando sus negocios en la región, con miras a una consolidación de su portafolio en diversos segmentos, con varios movimientos en Colombia. El retail chileno acaba de anunciar la adquisición del 100 % de Makro Supermayorista en Colombia, en línea con su plan de reforzar su crecimiento en el continente y su posicionamiento en el formato Cash & Carry (autoservicio).

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La transacción se realizó a través de su filial Cencosud Internacional SpA y contempla una inversión aproximada de US$158 millones, financiada totalmente con recursos propios.

Esta incorporación de Makro permitirá a Cencosud ampliar su presencia en el país, sumando el formato mayorista a su operación y generando oportunidades de sinergias operacionales, logísticas y comerciales.

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Con esta compra, Cencosud refuerza su presencia en Colombia y continúa desarrollando el formato mayorista en la región, dando continuidad a la adquisición de Makro en Argentina en 2025 y la operación de Giga en Brasil

Tamaño de Makro

Makro cuenta con más de 25 años de trayectoria en Colombia y opera 21 tiendas en 16 ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con una propuesta enfocada en ventas mayoristas dirigida a clientes profesionales y emprendedores.

Esta incorporación de Makro permitirá a Cencosud ampliar su presencia en el país, sumando el formato mayorista a su operación y generando oportunidades de sinergias operacionales, logísticas y comerciales.

“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad.” señaló Ramiro Ortiz, gerente país de Cencosud en Colombia.

(Lea también: Primicia | Cencosud alista nueva inversión para gran centro comercial en Medellín: ubicación y detalles)

En Colombia, la incorporación de Makro abre nuevas oportunidades de crecimiento en un segmento con alto potencial, ampliando la propuesta de valor para clientes profesionales y emprendedores, destaca un comunicado.

El cierre de la transacción está sujeto a condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

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