En medio de anuncios desde el exterior para Colombia y con el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales como protagonista, un movimiento llama la atención de grandes empresas como Ara y D1.

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Cencosud inauguró en Chile oficialmente su segundo supermercado bajo el formato de descuento permanente Don Salva. La prestigiosa compañía de ‘retail’ abrió las puertas de este nuevo establecimiento en la calle Portugal 279, consolidando su presencia urbana en la capital chilena.

Cabe recordar que el mencionado conglomerado es dueño de Jumbo y Metro, supermercados que tienen una notable presencia en el territorio colombiano, por lo que la ampliación mete presión de cara al futuro.

La apertura del local ocurre aproximadamente dos semanas después de estrenar la primera tienda de la marca. El nuevo punto de atención comercial opera exactamente en la comuna de Santiago Centro, en la intersección de las calles Portugal y Marín.

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Esta inauguración materializa la expansión sostenida de la novedosa cadena minorista en el territorio chileno. El holding empresarial amplía su participación en el competitivo mercado supermercadista mediante un formato estructurado para resolver las necesidades básicas de ahorro del público.

El supermercado funciona mediante un esquema operativo simple y eficiente en un espacio comercial de menos de 200 m2. El establecimiento ofrece tarifas bajas permanentes y un portafolio de productos enfocados en el consumo cotidiano de los hogares.

Los clientes disponen de categorías esenciales como abarrotes, panadería tradicional, perfumería, botillería y alimentos perecibles. Asimismo, la tienda distribuye las marcas exclusivas desarrolladas globalmente por Cencosud para optimizar el presupuesto mensual de las familias del sector.

“La apertura de este segundo local de Don Salva refleja la positiva respuesta que hemos visto por parte de nuestros clientes y confirma el potencial de una propuesta enfocada en ofrecer el formato de descuento, todos los días, de manera simple y cercana. Con este nuevo paso seguimos fortaleciendo nuestra estrategia multiformato, acercando una alternativa conveniente y accesible a más personas, siempre con el compromiso de entregar la mejor experiencia de compra para las familias”, señaló Cristián Siegmund, gerente general de la División Supermercados de Cencosud en Chile, replicado por América Retail.

La marca impulsa su operación comercial bajo la promesa corporativa “Acá sí alcanza”. La cadena busca posicionarse como el canal predilecto para los abastecimientos diarios del vecindario, evitando desplazamientos largos hacia grandes superficies.

El supermercado atenderá al público de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Por su parte, los días domingos y jornadas festivas mantendrá sus puertas abiertas entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche.

La empresa proyecta habilitar nuevas sucursales en distintos barrios de la Región Metropolitana de Santiago de Chile durante los próximos meses de este año, lo que marca un propósito que podría mirar hacia Colombia más adelante.

¿Quién es el dueño de Cencosud?

La familia Paulmann ejerce el control mayoritario y es la dueña principal del consorcio empresarial Cencosud a través de su grupo familiar. El liderazgo directo de la multinacional pertenece actualmente a los hijos del recordado fundador del conglomerado minorista.

El empresario alemán nacionalizado chileno Horst Paulmann Kemna fundó la compañía y guio su expansión internacional durante varias décadas. El dirigente consolidó un gigantesco imperio comercial que hoy opera con fuerza en diferentes países de la región latinoamericana.

Actualmente, Heike Paulmann asumió roles directivos trascendentales en la conducción de los negocios tras el retiro de su padre. La ejecutiva lideró la estrategia corporativa de la firma durante una importante etapa de transición digital y operativa.

Los hermanos Manfred y Peter Paulmann también participan activamente en las decisiones del holding y gestionan diferentes áreas del patrimonio familiar. Los herederos controlan sus acciones mediante diversas sociedades de inversión debidamente registradas ante los organismos del Estado.

El grupo empresarial posee marcas de enorme prestigio en el sector minorista como los supermercados Jumbo, Santa Isabel y Metro. Asimismo, la firma administra las tiendas de mejoramiento del hogar Easy y la cadena de tiendas por departamentos Paris.

La compañía cotiza de forma abierta en la Bolsa de Santiago bajo estrictas normas de transparencia financiera internacional. Los informes corporativos muestran que la familia Paulmann retiene más del cincuenta por ciento de la propiedad accionaria total.

El resto de los títulos financieros pertenece a diversos fondos de pensiones locales, inversionistas extranjeros y accionistas minoritarios. Esta estructura de capital asegura el financiamiento de los ambiciosos planes de modernización técnica en todo el continente.

La corporación expandió recientemente sus fronteras comerciales mediante la adquisición estratégica de cadenas de supermercados en el mercado de Estados Unidos. La compra de la marca Fresh Market diversificó notablemente los ingresos de la firma.

Los analistas económicos destacan la solidez financiera de la organización bajo la administración actual de la junta directiva. El equipo gestor impulsa formatos de descuento rápido para competir eficientemente frente a las nuevas tendencias del mercado global.

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