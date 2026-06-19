Crepes & Waffles dio un golpe de autoridad con el nuevo helado de ricota con naranja siciliana, ya disponible en sus heladerías, como la gran sorpresa de la temporada. Esta exclusiva receta combina la suavidad y cremosidad del lácteo fresco con el equilibrio dulce y ácido de la fruta.

Sigue a PULZO en Discover

La innovadora mezcla frutal busca despertar de forma inmediata todos los sentidos de los comensales. El anuncio del producto despertó diversas emociones en las redes sociales, donde los fanáticos de los cítricos festejaron la incorporación del nuevo integrante.

El lanzamiento de este producto forma parte de la estrategia del sabor del mes, una de las iniciativas comerciales más famosas y populares de la cadena de restaurantes. Cada temporada, la empresa presenta un helado único por tiempo limitado.

Esta corta oportunidad capta rápidamente la atención de los clientes en todo el país. Los compradores celebran la llegada de propuestas novedosas, aunque también lamentan la despedida de las opciones que se convirtieron en sus favoritas por un breve periodo.

Precisamente, la llegada de la ricota con naranja siciliana significó el adiós del exitoso chocolate Dubai. Aquella preparación previa deleitó los paladares de los clientes mediante una combinación de helado de pistacho con kadaif y chocolate oscuro.

Mientras algunos usuarios lloran la inevitable partida del chocolate Dubai, otros dan la bienvenida a la nueva creación. La marca consolida así la innovación constante y el uso de ingredientes locales como sus mayores fortalezas de mercado.

La cadena colombiana cuenta con una robusta presencia nacional e internacional, superando los 180 restaurantes y más de 140 heladerías distribuidos estratégicamente. A nivel nacional, su operación se concentra principalmente en las áreas metropolitanas clave:

Bogotá y Sabana de Bogotá: es el mercado principal de la marca, albergando más de 90 restaurantes y una cifra similar de heladerías.

es el mercado principal de la marca, albergando más de 90 restaurantes y una cifra similar de heladerías. Medellín: consolida la segunda operación más grande del país con cerca de 2 5 establecimientos.

consolida la segunda operación más grande del país con cerca de 5 establecimientos. Cali: registra una presencia sólida que supera los 15 puntos de venta .

registra una presencia sólida que supera los . Barranquilla y Cartagena: lideran la presencia en la región Caribe con aproximadamente 8 y 6 restaurantes respectivamente.

lideran la presencia en la región Caribe con aproximadamente 8 y 6 restaurantes respectivamente. Otras ciudades de Colombia: la marca opera con éxito locales en Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta y Cúcuta.

A nivel internacional, la compañía ha expandido su modelo propio sin franquicias a capitales estratégicas de la región como Ciudad de México, Santiago de Chile y Ciudad de Panamá, donde operan múltiples sucursales bajo el mismo esquema de administración directa.

¿Quién es dueño de Crepes & Waffles?

Beatriz Fernández y Eduardo Macías fundaron y mantienen la propiedad de la famosa cadena de restaurantes Crepes & Waffles en el territorio colombiano. Ambos empresarios concibieron el exitoso modelo de negocio gastronómico cuando cursaban sus estudios profesionales de pregrado en la Universidad del Rosario durante el año 1980.

La pareja de emprendedores abrió un pequeño punto de venta en la ciudad de Bogotá que evolucionó con rapidez gracias a su calidad culinaria. La administración de la compañía mantiene una filosofía empresarial con un alto y reconocido sentido de responsabilidad social corporativa.

La estructura corporativa de la organización prioriza de manera activa la contratación directa de mujeres que ejercen la jefatura de sus hogares monoparentales. Las fundadoras y propietarias implementan de forma rigurosa políticas laborales que brindan estabilidad económica y bienestar integral a miles de trabajadoras del país.

La marca colombiana expandió sus fronteras operativas abriendo sucursales en diversos países de la región como Ecuador, Chile, Panamá y México. Los propietarios sostienen de manera estricta el control accionario y la dirección estratégica de la exitosa red de restaurantes y heladerías.

La empresa evita los modelos tradicionales de franquicia para conservar intacta la esencia social de su servicio al cliente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.