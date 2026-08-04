La propuesta de Estatuto Tributario presentada por la Alcaldía de Bogotá ante el Concejo incluye un nuevo esquema para financiar el servicio de alumbrado público. De ser aprobada, la medida cambiaría la forma en que se cobra este servicio y alcanzaría a cerca de 800.000 predios de la ciudad, mientras otros quedarían exentos del pago.

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El proyecto establece que la contribución recaería sobre los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como sobre inmuebles de uso comercial, industrial y oficial. En contraste, las viviendas de los estratos 1, 2 y 3 no tendrían que asumir este cobro, de acuerdo con la iniciativa radicada por el Distrito.

Según la administración distrital, los recursos permitirían cubrir los costos de operación, mantenimiento y modernización del sistema de iluminación de Bogotá, además de fortalecer proyectos orientados a mejorar la seguridad en el espacio público mediante la renovación de luminarias.

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“Queremos proponerle a la ciudad un sistema inteligente, protegiendo a quienes no tienen capacidad de pago. Este cobro de alumbrado no afectaría al estrato 1, 2 y 3, mientras que para los demás estratos residenciales estaríamos hablando de una sobretasa en el predial de 0,4 x 1.000“, indicó a El Tiempo Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá.

¿Cómo se calcularía el cobro del alumbrado público en Bogotá?

De acuerdo con el rotativo, el proyecto establece que la contribución al alumbrado público se cobraría mediante la factura del impuesto predial y variaría según el uso y las características del inmueble.

Según las estimaciones de la alcaldía, los predios residenciales de estrato 4 pagarían en promedio 11.000 pesos mensuales; los de estrato 5, 19.000 pesos; y los de estrato 6, 29.000 pesos.

Para los inmuebles de uso no residencial, la propuesta contempla un pago promedio mensual de 67.000 pesos para los predios comerciales. En el caso de los inmuebles financieros, la contribución sería de aproximadamente 195.000 pesos al mes; los lotes aportarían 48.000 pesos, mientras que los predios dotacionales tendrían un cobro cercano a 200.000 pesos.

Estas cifras hacen parte del proyecto que deberá ser discutido y votado por el Concejo de Bogotá antes de una eventual entrada en vigencia. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán sostiene que este mecanismo busca asegurar recursos para ampliar y modernizar la red de alumbrado público de la capital.

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