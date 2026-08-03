Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia arrancó al alza y llegó hasta los $3.210, lo que son casi $52 más cuando se compara con el cierre anterior. Con esto, el precio mínimo de la moneda estadounidense es del orden de los $3.209, mientras que el valor máximo alcanza los $3.217.

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El precio promedio del dólar en Colombia llega entonces a los $3.206, lo que son $62 más cuando se compara con la tasa representativa dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

Varios hechos explican el fortalecimiento del dólar, siendo una de las más importantes el hecho de que el Banco de la República anunciara un programa de acumulación de reservas por hasta US$4.000 millones.

(Vea también: Dólar hoy en Colombia cayó de $ 3.100 y alcanzó mínimos que no se veían hace 7 años)

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Un informe de JP Tactical señala que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo aseguró que el próximo Gobierno buscará reposicionar a Colombia en el escenario internacional y reconstruir la confianza con Estados Unidos, luego de una gira en la que sostuvo más de 50 reuniones con autoridades, organismos multilaterales y agencias financieras.

dólar en colombia

Lo que viene para el dólar en Colombia

“La nueva agenda bilateral estará enfocada en inversión, comercio, seguridad, energía y cooperación regional, incluyendo el fortalecimiento de cadenas industriales, la atracción de empresas estadounidenses y el papel de Colombia como plataforma para apoyar la recuperación económica y democrática de Venezuela”, indica el informe.

(Lea también: Caída del dólar en Colombia impulso importante negocio en Colombia; China, la gran beneficiada)

Agrega el informe que Restrepo también señaló que el país aspira a convertirse en un proveedor estratégico para reducir la dependencia de Estados Unidos frente a China y México, además de solicitar apoyo en inteligencia, seguridad y reducción de aranceles.

De momento, se espera que el dólar en Colombia siga recuperándose en las próximas semanas, pero lejos todavía de una barrera cercana a los $3.500.

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