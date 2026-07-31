Por: CENET

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El dólar en Colombia registra un precio promedio de $3.131,98 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.132,42, lo que implica una caída de $0,44 equivalente a -0,01%. La divisa abrió en $3.125,50, alcanzó un mínimo de $3.115,10 y un máximo de $3.139,90 en lo corrido de la jornada.

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En el contexto internacional, el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de monedas fuertes, se ubica en 100,237 con un aumento de 0,52%. Frente a las principales monedas latinoamericanas, el dólar muestra incrementos: frente al peso mexicano cotiza en 17,3811 (+0,22%), frente al real brasileño en 5,0827 (+0,47%), frente al peso chileno en 928,63 (+0,33%) y frente al sol peruano en 3,4001 (+0,15%).

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Noticias que afectan el precio del dólar en Colombia

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una medida bajo la Ley de Producción de Defensa para restringir la exportación de minerales críticos recuperables, considerados esenciales para la defensa nacional. La acción busca reducir la dependencia de importaciones y asegurar cadenas de suministro estratégicas.

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Trump también anunció que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el desarme total de Hamás y otros grupos armados en Gaza, bajo un esquema por fases que permitiría posteriormente el retiro de las fuerzas israelíes y la conformación de una nueva fuerza policial palestina.

En la eurozona, la inflación preliminar de julio se ubicó en 2,9% anual, impulsada por el repunte de los precios de la energía. La inflación subyacente sorprendió al alza y llegó a 2,5% anual, lo que refuerza las expectativas de nuevos aumentos de tasas por parte del Banco Central Europeo.

El Banco de Japón mantuvo su tasa de referencia en 1,0%, pero advirtió que la inflación subyacente podría superar la meta de 2,0%. El gobernador Kazuo Ueda señaló que los riesgos alcistas de precios serán debatidos con mayor atención en las próximas reuniones.

(Lea también: Dólar en Colombia registra fuerte descenso y alcanza su nivel más bajo desde 2019 en medio de tendencia regional)

En Argentina, el presidente Javier Milei anunció una reforma a la carta orgánica del banco central para impedir que financie al Tesoro, con el fin de reforzar el control monetario y consolidar la reducción de la inflación.

A nivel local, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció nuevos nombramientos en su gabinete: Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales, Marco Acosta como presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Ayerbe como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y Lina Garrido como directora del ICA.

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